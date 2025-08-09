خط انتقال آب طالقان مهرماه به تهران و البرز می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی‌کوچی روز شنبه در حاشیه بازدید از تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همراه وزیر نیرو از خط انتقال آب طالقان به استان البرز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اجرای این طرح، بخشی از نیاز آبی این سه استان تأمین خواهد شد که می‌تواند نقش مهمی در مدیریت بحران کم‌آبی ایفا کند.

وی با اشاره به تداوم خشکسالی در کشور طی پنج سال اخیر افزود: در بسیاری از شهرها، در صورت نبود مدیریت صحیح منابع آبی، بحران کمبود آب جدی خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه نگاه به آب باید تغییر کند، گفت: براساس آمارها، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و بخش اندکی به صنعت و آب شرب اختصاص می‌یابد، بنابراین اجرای الگوی کشت و مدیریت بارگذاری‌های صنعتی و مسکونی متناسب با منابع آبی ضروری است.

رضایی‌کوچی ادامه داد: وزیر نیرو برنامه‌ای را پیش‌بینی کرده و مصوبه آن از دولت اخذ شده که به احتمال نیازمند حمایت مجلس است. بر این اساس، صدور مجوزهای کمیسیون ماده پنج و هرگونه بارگذاری جدید باید منوط به تأیید وزارت نیرو و وجود منابع آبی کافی باشد.

وی با تأکید بر بحران آب در تهران افزود: گزارشی در کمیسیون عمران مجلس در حال تهیه است که ظرف ۲ هفته آینده در صحن علنی قرائت می‌شود. این گزارش شامل راهکارهایی برای پیشگیری از بحران خشکسالی و مدیریت بهینه مصرف است که در آن پیشنهاد شده با مصرف‌کنندگان پرمصرف یا بدمصرف برخورد متفاوت شود و مشترکان خوش‌مصرف مشوق‌هایی مانند تعرفه کمتر دریافت کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین به اهمیت استفاده از پساب فاضلاب اشاره کرد و گفت: شهرداری‌ها باید چاه‌های آب شرب را به وزارت نیرو تحویل دهند تا این وزارتخانه بتواند آب شرب را تأمین کرده و در مقابل آب مورد نیاز فضاهای سبز و صنعت را از طریق پساب تأمین کند.

رضایی‌کوچی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم گزارش جامعی به صحن مجلس ارائه دهیم تا الگویی برای برنامه‌ریزی وزارت نیرو باشد و از بروز بحران آب در سطح کشور جلوگیری شود.