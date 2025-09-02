به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خضری معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به امضای تفاهمنامه مشترک میان سازمان راهداری و حملونقل جادهای با بانک عامل گفت: بر اساس این تفاهمنامه، مالکان خودروهای فرسوده سواری کرایه که سن ناوگان آنها بیش از ۱۲ سال است (سال ساخت ۱۳۹۱ و پایینتر) و در سال ۱۴۰۳ دستکم ۱۲۰ صورتوضعیت فعال با کد رهگیری داشتهاند، میتوانند از تسهیلات بانکی کمبهره تا سقف پنج میلیارد ریال برای جایگزینی خودروی خود بهرهمند شوند.
وی افزود: متقاضیان نباید در طول پنج سال گذشته از تسهیلات بانکی این سازمان برای نوسازی ناوگان سواری کرایه بینشهری استفاده کرده باشند.
معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای تأکید کرد: مالکان ناوگان برای استفاده از این تسهیلات ملزم به اسقاط خودروی در اختیار و ارائه برگ اسقاط آن در زمان شمارهگذاری ناوگان جدید و تحویل آن به اتحادیه شرکتهای سواری کرایه بینشهری هستند.
خضری با بیان اینکه در این فرآیند، اولویت با مالکان خودروهایی است که سن ناوگان آنها بالاتر است، گفت: خودروهای جایگزین در این طرح از محصولات شرکت ایرانخودرو بوده و در حال حاضر مدل سمند سورن پلاس پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: دریافت تسهیلات و شمارهگذاری خودروهای جدید منوط به اسقاط خودروهای فرسوده و ارائه برگه اسقاط خواهد بود و در صورت تکمیل نشدن سهمیه استانی، ظرفیت باقیمانده به سایر استانها اختصاص مییابد.
معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای در پایان خاطرنشان کرد: متقاضیان برای استفاده از این طرح باید به ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای استان محل فعالیت خود مراجعه و نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
نظر شما