به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خضری معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای اظهار کرد: طرح راهداری از امروز تا ۴ شهریور ماه ادامه دارد و طی روزهای ۲ تا ۴ شهریور پیک سفرهای بازگشت از مشهد است.
وی با بیان اینکه برای این ایام نیازمند تعداد زیاد ناوگان هستیم، ادامه داد: برای ارائه خدمات به زائران امام رضا علیهالسلام باید آمادگی کاملی داشته باشیم.
وی افزود: برنامهریزیها در این رابطه انجام و شیوهنامه نیز به شرکتهای حملونقل ابلاغ شده است.
معاون حملونقل سازمان راهداری گفت: پیشفروش بلیت اتوبوس از امروز برای مسیرهای منتهی به مشهد آغاز شده است.
