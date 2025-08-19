به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خضری معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد: طرح راهداری از امروز تا ۴ شهریور ماه ادامه دارد و طی روزهای ۲ تا ۴ شهریور پیک سفرهای بازگشت از مشهد است.

وی با بیان این‌که برای این ایام نیازمند تعداد زیاد ناوگان هستیم، ادامه داد: برای ارائه خدمات به زائران امام رضا علیه‌السلام باید آمادگی کاملی داشته باشیم.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌ها در این رابطه انجام و شیوه‌نامه نیز به شرکت‌های حمل‌ونقل ابلاغ شده است.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری گفت: پیش‌فروش بلیت اتوبوس از امروز برای مسیرهای منتهی به مشهد آغاز شده است.