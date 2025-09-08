  1. اقتصاد
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

نوسازی ناوگان اتوبوسی با تسهیلات ۱۵ میلیاردی آغاز شد

نوسازی ناوگان اتوبوسی با تسهیلات ۱۵ میلیاردی آغاز شد

مهدی خضری معاون سازمان راهداری گفت: با امضای تفاهم‌نامه و تعیین بانک عامل، طرح نوسازی ناوگان اتوبوسی برون‌شهری با تسهیلات ۶۰ درصدی قیمت تمام‌شده تا سقف ۱۵ میلیارد تومان اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزار مهر، مهدی خضری معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اجرای طرح نوسازی ناوگان اتوبوسی حوزه حمل‌ونقل برون‌شهری خبر داد و اظهار کرد: با انعقاد تفاهم‌نامه میان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین تعیین بانک عامل، این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت تولیدی چهار شرکت خودروساز داخلی اجرایی خواهد شد.

وی بیان کرد: در این طرح، تسهیلات بانکی معادل ۶۰ درصد قیمت تمام‌شده هر دستگاه اتوبوس (تا سقف ۱۵ میلیارد تومان) با نرخ سود ۱۱ درصد و دوره بازپرداخت پنج ساله به مالکان ناوگان فرسوده و متقاضیان نوسازی ارائه می‌شود.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری استفاده از این تسهیلات را منوط به اسقاط ناوگان فرسوده دانست و افزود: البته در صورت دارا بودن شرایط مطابق با ضوابط موجود، ناوگان فرسوده می‌تواند تا زمان شماره‌گذاری اتوبوس جدید به فعالیت خود ادامه دهد.

خضری خاطرنشان کرد: همزمان با تحویل و شماره‌گذاری ناوگان جدید، مالکان اتوبوس‌های فرسوده موظف هستند از طریق مراکز مجاز نسبت به اسقاط خودرو و ارائه برگه اسقاط اقدام کنند. بر اساس تفاهم انجام‌شده، منافع حاصل از اسقاط شامل گواهی‌های صادره و ارزش لاشه وسایل نقلیه، متعلق به مالکان ناوگان خواهد بود.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده به تشکل‌های صنفی و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری در استان‌ها گفت: دریافت و ارسال درخواست کتبی متقاضیان نوسازی اتوبوس‌ها به انجام خواهد رسید.

وی افزود: مبلغ، نحوه پیش‌پرداخت و زمان تحویل اتوبوس‌ها بر اساس قرارداد منعقده میان متقاضیان و شرکت‌های خودروساز تعیین می‌شود و سازمان راهداری در این زمینه نقشی نخواهد داشت. پرداخت تسهیلات بانکی همزمان با تحویل و شماره‌گذاری اتوبوس‌ها و صرفاً در وجه شرکت‌های خودروساز و پس از تکمیل پرونده اعتباری متقاضیان معرفی‌شده به بانک انجام خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: مالکان ناوگان فرسوده و متقاضیان نوسازی اتوبوس‌های برون‌شهری می‌توانند برای کسب اطلاعات فنی، جدول قیمت و نوع خودروهای قابل ارائه به شرکت‌های عقاب افشان، ایران‌خودرو دیزل، سروش موتور مبنا و خودروسازی اسنا مراجعه کنند.

