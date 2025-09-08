نوسازی ناوگان اتوبوسی با تسهیلات ۱۵ میلیاردی آغاز شد

به گزارش خبرگزار مهر، مهدی خضری معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اجرای طرح نوسازی ناوگان اتوبوسی حوزه حمل‌ونقل برون‌شهری خبر داد و اظهار کرد: با انعقاد تفاهم‌نامه میان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین تعیین بانک عامل، این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت تولیدی چهار شرکت خودروساز داخلی اجرایی خواهد شد.

وی بیان کرد: در این طرح، تسهیلات بانکی معادل ۶۰ درصد قیمت تمام‌شده هر دستگاه اتوبوس (تا سقف ۱۵ میلیارد تومان) با نرخ سود ۱۱ درصد و دوره بازپرداخت پنج ساله به مالکان ناوگان فرسوده و متقاضیان نوسازی ارائه می‌شود.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری استفاده از این تسهیلات را منوط به اسقاط ناوگان فرسوده دانست و افزود: البته در صورت دارا بودن شرایط مطابق با ضوابط موجود، ناوگان فرسوده می‌تواند تا زمان شماره‌گذاری اتوبوس جدید به فعالیت خود ادامه دهد.

خضری خاطرنشان کرد: همزمان با تحویل و شماره‌گذاری ناوگان جدید، مالکان اتوبوس‌های فرسوده موظف هستند از طریق مراکز مجاز نسبت به اسقاط خودرو و ارائه برگه اسقاط اقدام کنند. بر اساس تفاهم انجام‌شده، منافع حاصل از اسقاط شامل گواهی‌های صادره و ارزش لاشه وسایل نقلیه، متعلق به مالکان ناوگان خواهد بود.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده به تشکل‌های صنفی و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری در استان‌ها گفت: دریافت و ارسال درخواست کتبی متقاضیان نوسازی اتوبوس‌ها به انجام خواهد رسید.

وی افزود: مبلغ، نحوه پیش‌پرداخت و زمان تحویل اتوبوس‌ها بر اساس قرارداد منعقده میان متقاضیان و شرکت‌های خودروساز تعیین می‌شود و سازمان راهداری در این زمینه نقشی نخواهد داشت. پرداخت تسهیلات بانکی همزمان با تحویل و شماره‌گذاری اتوبوس‌ها و صرفاً در وجه شرکت‌های خودروساز و پس از تکمیل پرونده اعتباری متقاضیان معرفی‌شده به بانک انجام خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: مالکان ناوگان فرسوده و متقاضیان نوسازی اتوبوس‌های برون‌شهری می‌توانند برای کسب اطلاعات فنی، جدول قیمت و نوع خودروهای قابل ارائه به شرکت‌های عقاب افشان، ایران‌خودرو دیزل، سروش موتور مبنا و خودروسازی اسنا مراجعه کنند.