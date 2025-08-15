محدودیت سقف اعتباری ثبت سفارش واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان راهداری و حملونقل جادهای اعلام کرد: هیئت وزیران در جلسه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و در راستای تسهیل تأمین ناوگان حملونقل عمومی، بهویژه برای پشتیبانی مراسم اربعین حسینی، محدودیت سقف اعتباری ثبت سفارش واردات ۲۰۰۰ دستگاه ناوگان مسافری کشور را برطرف کرد.
بر اساس مصوبه دولت، اکنون ثبت سفارش واردات اتوبوسهای برونشهری از شمول محدودیت سقف اعتباری موضوع ماده ۱۰ آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مستثنی است.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به ثبت سفارش متقاضیان واجد شرایط بدون رعایت سقف اعتباری اقدام کند.
در این گزارش آمده است که این محدودیت پیش از این مانعی جدی برای واردات اتوبوسهای برونشهری بود که با پیگیریهای وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت و تصویب دولت برطرف شده است.
