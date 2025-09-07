  1. اقتصاد
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

اجرای عملیات بهسازی ۱۷ هزار کیلومتر از راه‌های کشور

مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری گفت: طی یک‌سال اخیر عملیات آسفالت تقویتی، حفاظتی و درزگیری در ۱۶ هزار و ۷۹۷ کیلومتر از راه‌های شریانی و اصلی کشور اجرایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جهانیان مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تشریح عملکرد یک‌ساله این دفتر در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم گفت: عملیات آسفالت تقویتی، حفاظتی و درزگیری در ۱۶ هزار و ۷۹۷ کیلومتر از راه‌های شریانی و اصلی کشور اجرایی شده است.

وی افزود: در بازه زمانی یک ساله، به‌منظور بهسازی و نگهداری راه‌ها، روکش آسفالت تقویتی در ۵ هزار و ۷۸۸ کیلومتر از راه‌های شریانی و اصلی کشور اجرا شده است.

مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه با اشاره به اجرای ۳ هزار و ۹۵ کیلومتر آسفالت حفاظتی تصریح کرد: همچنین عملیات درزگیری و لکه‌گیری ۷ هزار و ۹۱۴ کیلومتر از سطح محورهای مواصلاتی کشور طی یک سال اخیر انجام شده است.

وی تأکید کرد: اجرای این عملیات عظیم علاوه بر افزایش رضایتمندی کاربران جاده‌ای، موجب ارتقاء عمر مفید رویه راه‌ها و کاهش آمار سوانح جاده‌ای شده است. همچنین طی یک سال گذشته، عملیات احداث ۹۷ دستگاه پل و آبرو جدید در سطح راه‌های کشور اجرایی شده است.

جهانیان در پایان اظهار کرد: در همین بازه زمانی، روند بازسازی و تعمیرات اساسی ۲ هزار و ۱۹۵ دستگاه ابنیه فنی نهایی شده و بر استحکام زیرساخت‌های شبکه راه‌ها افزوده شده است.

