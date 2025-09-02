۲ کشته و ۶ زخمی در حادثه تعمیر خط لوله گاز در مصر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، این وزارتخانه در بیانیه‌ای گزارش داد که تیم‌های اورژانس پس از دریافت گزارش به منطقه ابوسلطان شتافتند.

این وزارتخانه اعلام کرد که این حادثه در حالی رخ داد که خدمه در حال آماده‌سازی خط لوله برای تعمیر و نگهداری بودند و خاطرنشان کرد که بخش آسیب‌دیده در آن زمان خالی از گاز طبیعی بود.

تیم‌های فنی بعداً تشخیص دادند که یک بخش ارسال از خط لوله در یک اتصال جوش داده شده جدا شده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که این حادثه بر تأمین گاز کشور تأثیری نداشته است، زیرا خط لوله از قبل از سرویس خارج شده بود.

به گفته این وزارتخانه، تحقیقات برای تعیین علت دقیق حادثه آغاز شده است.