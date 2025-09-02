مهلت ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پزشکی ۱۴۰۴ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Oriented-Technology/Research by Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ روز ۸ آبان ۱۴۰۴ برگزار می شود.

پیش از این مهلت ثبت نام آزمون، ارسال مدارک و دریافت کد رهگیری از ۱۴ مرداد تا ۲۱ مرداد انجام گرفت.

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی داوطلبان می توانند از ۲۲ تا ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ نسبت به ثبت نام آزمون و یا ویرایش فرم ثبت نام اقدام کنند.

داوطلبان باید همزمان با تکمیل فرم ثبت نام، نسبت به ارسال مدارک اسکن شده خود فقط به صورت اینترنتی به آدرس مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام کنند.

پس از تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک و بلافاصله پس از فشار دادن دکمه ثبت توسط داوطلب، برای وی کد رهگیری صادر می شود و برای افرادی که کد رهگیری دارند، در صورت کامل بودن مدارک و احراز شرایط شرکت در آزمون، کارت ورود به جلسه صادر خواهد شد. داوطلبان موظفند پس از صدور کد رهگیری آن را به همراه نسخه چاپ شده فرم ثبت نام نزد خود نگه دارند.

هیچ گونه مدرکی به صورت حضوری یا کتبی یا ارسال از طریق پست و یا اتوماسیون اخذ نخواهد شد. همچنین به مدارکی که با پست الکترونیکی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

داوطلبان ملزم هستند کلیه مدارک اسکن شده خود را همراه با فرم ثبت نام به صورت اینترنتی ارسال کنند. برای افرادی که در هنگام ثبت نام مدارک ارسال نمی کنند و یا ناقص ارسال می کنند، کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.

هزینه ثبت نام آزمون کتبی مبلغ ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار ریال (۵۲۸ هزار تومان) و استفاده از خدمات پیامکی ۱۴۰ هزار ریال (۱۴ هزار تومان) است. داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به خرید اعتبار به مبلغ ۵ میلیون و ۴۲۰ هزار ریال (۵۴۲ هزار تومان) و دریافت کد پرداخت جهت ثبت نام آزمون کتبی دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) اقدام کند.