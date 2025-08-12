امروز آخرین مهلت ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پزشکی ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Oriented-Technology/Research by Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ روز ۸ آبان ۱۴۰۴ برگزار می شود.

ثبت نام آزمون، ارسال مدارک و دریافت کد رهگیری از ۱۴ مرداد آغاز شده است و ساعت ۲۴ امروز ۲۱ مرداد پایان می یابد. ثبت نام فقط به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir صورت می گیرد.

همزمان با تکمیل فرم ثبت نام، داوطلبان باید نسبت به ارسال مدارک اسکن شده خود فقط به صورت اینترنتی به آدرس مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام کنند. پس از تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک و بلافاصله پس از فشار دادن دکمه ثبت توسط داوطلب، برای وی کد رهگیری صادر می شود و برای افرادی که کد رهگیری دارند، در صورت کامل بودن مدارک و احراز شرایط شرکت در آزمون، کارت ورود به جلسه صادر خواهد شد.

داوطلبان موظفند پس از صدور کد رهگیری آن را به همراه نسخه چاپ شده از فرم ثبت نامشان برای مراحل بعدی آزمون نزد خود محفوظ نگه دارند.

هیچ گونه مدرکی به صورت حضوری یا کتبی یا ارسال از طریق پست و یا اتوماسیون اخذ نخواهد شد. همچنین به مدارکی که با پست الکترونیکی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. داوطلبان ملزم هستند کلیه مدارک اسکن شده خود را همراه با فرم ثبت نام به صورت اینترنتی ارسال کنند. برای افرادی که در هنگام ثبت نام مدارک ارسال نمی کنند و یا ناقص ارسال می کنند، کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.

هزینه ثبت نام آزمون کتبی مبلغ ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار ریال (۵۲۸ هزار تومان) و استفاده از خدمات پیامکی ۱۴۰ هزار ریال (۱۴ هزار تومان) است. داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به خرید اعتبار به مبلغ ۵ میلیون و ۴۲۰ هزار ریال (۵۴۲ هزار تومان) و دریافت کد پرداخت جهت ثبت نام آزمون کتبی دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) اقدام کند.

با توجه به واریز مستقیم این مبالغ به حساب خزانه دولت، وجه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

مدارک لازم برای ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی سال ۱۴۰۴

مدارک لازم جهت اسکن و ارسال اینترنتی:

۱. عکس ۳x۴ (از اسکن عکس هایی که دارای مهر است خودداری شود)

۲. اصل کارت ملی

۳. اصل شناسنامه

۴. اصل دانشنامه دوره کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی یا مدرک معتبری که نمایانگر فراغت از تحصیل داوطلب باشد. (مدارک تحصیلی خارج از کشور باید به تأیید یکی از وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری رسیده باشد).

۵. اصل گواهی معدل دوره تحصیلی (برای دانشجویان نیمسال آخر گواهی معدل نیمسال های گذرانده شده.) در صورتی که در مدارک تحصیلی، معدل قید شده باشد نیازی به ارائه گواهی معدل نیست.(در صورت عدم ارائه معدل امتیاز مربوطه صفر منظور خواهد شد.)

۶. فرم شماره ۱ مربوط به دانشجویان نیمسال آخر تحصیلی که الزاماً امضاء و ممهور شده باشد.

۷. اصل مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه عمومی

۸. اصل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۳ برای اعضای هیئت علمی (مربی) رسمی متقاضی استفاده از ظرفیت مازاد (و فرم شماره ۲)

۹. موافقتنامه کتبی بدون قید و شرط از بالاترین مقام مسئول اداری جهت ادامه تحصیل در مقطع Ph.D برای اعضای هیئت علمی مربی رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات وابسته.

در ارتباط با مأموریت آموزشی کارکنان، دانشگاه/دانشکده ذیربط می تواند به استناد آئین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیئت علمی مصوب هیئت امناء، نسبت به اعطای مأموریت آموزشی به کارکنان جهت ادامه تحصیل در مقطع Ph.D اقدام کند. در غیر این صورت، کارکنان مذکور باید از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند.

۱۰. فرم مخصوص جانبازان جهت استفاده از منشی و سایر تسهیلات مربوطه صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان محل پرونده.

۱۱. اصل معرفینامه برای استعدادهای درخشان از دانشگاه مربوطه طبق آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداددرخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (فرم شماره ۳)

۱۲. کد رهگیری ۱۲ رقمی ویژه متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان (داوطلبان شاهد و ایثارگر نیازی به ارائه کد رهگیری از سایت ایثار یا کد ایثارگری ندارند)

۱۳. کارت فرزند یا همسر شهید، کارت جانباز، فرزند یا همسر جانباز

۱۴. فرم مربوط به جهادگران داوطلب بسیجی از اداره کل امور جهادگران وزارت جهاد کشاورزی

کلیه داوطلبان آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ باید فرم ثبت نام را تکمیل کنند. لازم است داوطلبان هنگام تکمیل فرم ثبت نام دقت لازم را مبذول کنند. هرگونه سهل انگاری در این امر موجب اختلال در ورود اطلاعات مربوط به داوطلب در رایانه خواهد شد.

ضمناً کد رهگیری دریافتی را جهت دریافت کارت ورود به جلسه، کارنامه و پاسخنامه خود یادداشت کنند و از فرم ثبت نام خود پرینت بگیرند. داوطلبان سؤالات خود را تنها از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی سایت مرکز سنجش پزشکی ارسال کنند. به مراجعات حضوری، تلفنی یا کتبی پاسخ داده نخواهد شد. ضمناً از ارسال هرگونه مدرک به صورت غیراینترنتی جداً خودداری شود.

تذکر مهم: با توجه به این که ثبت نام به صورت اینترنتی است، در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در درج اطلاعات لازم، در هر مرحله از آزمون (برگزاری، قبولی و تحصیل)، طبق مصوبات هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها با داوطلب برخورد خواهد شد.

توصیه می شود داوطلبان مدارک اعلام شده را از قبل آماده کنند تا بتوانند در مهلت زمانی تعیین شده جهت ارسال به موقع اینترنتی مدارک اقدام کنند. هر یک از تصاویر اسکن شده باید با فرمت jpg و حجم ۲۰ تا ۳۰۰ کیلو بایت تهیه شوند.

با توجه به این که توزیع کارت ورود به جلسه فقط به صورت اینترنتی است، داوطلبان جهت اخذ کارت ورود به جلسه آزمون می توانند از روز دوشنبه ۵ آبان تا چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند.

داوطلبان در انتخاب شهر محل آزمون که در فرم ثبت نام قرار گرفته است، نهایت دقت را داشته باشند، شهر محل آزمون پس از ثبت نهایی (آخرین مهلت ویرایش) به هیچ عنوان قابل تغییر نیست.

انتقال، جابجایی و تغییر رشته در مقطع دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) ممنوع است. تحصیل در دوره دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) به صورت تمام وقت است. کلیه پذیرفته شدگان (به غیر از پذیرفته شدگان شهریه پرداز) ملزم به انجام تعهدات آموزش رایگان هستند.

پذیرفته شدگان نهایی آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پزشکی ۱۴۰۴ ورودی بهمن ماه ۱۴۰۴ خواهند بود. صدور حکم قطعی برای پذیرفته شدگان در دانشگاه محل تحصیل منوط به تأیید صلاحیت اخلاقی توسط هیئت مرکزی گزینش دانشجو است. با توجه به برگزاری همزمان آزمون تمامی رشته ها، هر داوطلب فقط مجاز به شرکت در یک رشته (یا مجموعه) خواهد بود.

برای دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی و داروسازی سال ۱۴۰۳ در مجموع ظرفیت یک هزار و ۹۷۳ نفری اختصاص یافته است.