فراخوان بخش فیلم‌ کوتاه مراسم دنیای تصویر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سینمایی و تلویزیونی حافظ در بیستوچهارمین دوره خود، از تمامی فیلمسازان علاقهمند دعوت میکند تا آثار کوتاه خود را برای حضور در این رویداد ارسال کنند. فیلمهایی که از یک آبان ۱۴۰۳ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ تولید شدهاند، مشمول شرایط حضور در این بخش خواهند بود.
متقاضیان میتوانند از ۱۸ تا ۳۰ آبان با مراجعه به وبسایت رسمی این مراسم به نشانی www.hafezawards.com فرم ثبتنام بخش فیلم کوتاه را تکمیل و ارسال کنند.
آئیننامه شرکت در بخش فیلمهای کوتاه مراسم دنیای تصویر به شرح زیر است:
۱. تنها فیلمهای کوتاهی که در بازه زمانی اول آبان ۱۴۰۳ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ تولید شدهاند، واجد شرایط حضور در این بخش هستند.
۲. مدت زمان اثر نباید بیش از ۳۰ دقیقه باشد.
۳. هر فیلمساز صرفاً میتواند یک اثر در این بخش ثبتنام کند.
۴. مهلت ثبتنام از ۱۸ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ بوده و پس از اتمام مهلت، ارسال اثر امکانپذیر نخواهد بود.
۵. ثبتنام فقط از طریق تکمیل فرم اینترنتی در سایت رسمی مراسم انجام میشود.
۶. انصراف پس از ثبتنام امکانپذیر نیست.
۷. داشتن پروانه نمایش برای حضور در این بخش الزامی نیست.
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