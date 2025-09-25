به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ روز ۸ آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

ثبت نام آزمون، ارسال مدارک و دریافت کد رهگیری در این آزمون یک بار در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۱ مرداد انجام شد و پس از آن یک بار دیگر فرصت ثبت نام از ۲۲ تا ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ انجام شد.

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی برای آخرین بار فرصت ثبت نام و ویرایش مدارک فراهم شد و داوطلبان می توانند از ۸ صبح تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۸ مهرماه با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir صورت می‌گیرد و همزمان با تکمیل فرم ثبت نام، داوطلبان باید نسبت به ارسال مدارک اسکن شده خود فقط به صورت اینترنتی به آدرس مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام کنند.

هیچ گونه مدرکی به صورت حضوری یا کتبی یا ارسال از طریق پست و یا اتوماسیون اخذ نخواهد شد. همچنین به مدارکی که با پست الکترونیکی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و داوطلبان ملزم هستند کلیه مدارک اسکن شده خود را همراه با فرم ثبت نام به صورت اینترنتی ارسال کنند. برای افرادی که در هنگام ثبت نام مدارک ارسال نمی‌کنند و یا ناقص ارسال می‌کنند، کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.