حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا ظهر چهارشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی روزهای چهارشنبه تا جمعه، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب با رشد ابر در ارتفاعات شرقی و بخشهای جنوبی استان، احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: جهت وزش باد متغیر، از فردا غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر، از بامداد فردا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌مترخواهد بود.