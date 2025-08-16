وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که طی امروز و فردا (یکشنبه)، وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعات آرام میباشد؛ اما در ساعاتی از بعدازظهر تا اوایل شب در روز دوشنبه، با رشد ابر در ارتفاعات شرقی استان، احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی دور از انتظار نیست.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: ضمن اینکه تا روز چهارشنبه، رطوبت و شرجی هوا در سطح استان از مقادیر بالایی برخوردار است.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و افزایش ابر، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.
وی تصریح کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و از امشب ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
