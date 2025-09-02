«باغ بهشت» ایرانی در جشنواره انگلیسی 

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «باغِ بهشت» به نویسندگی و کارگردانی یاسمن اسمعیل‌زادگان به پانزدهمین دوره از جشنواره آنلاین The lift-off sessions کشور انگلیس راه پیدا کرد. این جشنواره که به نمایش آثار کوتاه و بلند مستقل از سراسر جهان می‌پردازد، توسط شبکه جهانی Lift-Off و استودیوی Pinewood برگزار می‌شود.

«باغ بهشت»، روایتی شاعرانه، استعاری و تمثیلی از گاوی سخنگو است که توسط کدخدا، به اجبار به باغ بهشت فرستاده می‌شود. این فیلم کوتاه در مرز خیال و واقعیت، پرسشی شاعرانه درباره قربانی، رستگاری و «گاو آفرینش» مطرح می‌کند.

پخش بین‌الملل این فیلم توسط صدرا صباحی انجام شده است و تهیه و تولید آن برعهده‌ی «موسسه فرهنگی هنری نوئما» است.

عوامل این فیلم تجربی عبارتند از گروه کارگردانی: رضا سیدآبادی، حمیدرضا کتول، تصویربردار: صدرا صباحی، تدوین: یاسمن اسمعیل‌زادگان، هویت بصری و اصلاح رنگ: فاطمه استادعبدالحمید، انتخاب موسیقی: مرتضی یادگاری، صدا: یوسف محمودی، عکس: اردلان آشناگر، طراح پوستر: یاسمن اسمعیل‌زادگان، نریشن: نگار وثوقی، محمد محمدپور، تبلیغات: احد خالقی.