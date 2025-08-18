به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اطلاعیه‌ای با ابراز خرسندی از مشارکت متقاضیان شرکت در جشنواره اعلام کرد: «با توجه به استقبال قابل توجه هنرمندان، پایان وقت اداری چهارشنبه پنجم شهریور آخرین زمان ارسال نسخه بازبینی فیلم‌ها به دبیرخانه جشنواره بوده و به دلیل لزوم توجه به جدول زمان‌بندی بازبینی فیلم‌ها و سایر مراحل جشنواره و همچنین فرصت اندک باقی‌مانده تا برگزاری این رویداد تمدید تاریخ مذکور امکان پذیر نیست.

دبیرخانه جشنواره از متقاضیان محترم تقاضا کرده تا تاریخ یاد شده یک نسخه بازبینی از فیلم خود را به صورت MP۴/ ۱۰۸۰/۱۹۲۰ به آدرس: تهران خیابان ولی‌عصر (عج) نرسیده به ایستگاه توانیر، نبش خیابان لنکران، پلاک ۲۴۵۴ طبقه پنجم ساختمان شماره ۳ بنیاد سینمایی فارابی تحویل داده و یا نسخه مذکور را از طریق ارسال لینک درGoogle Drive Share To All به دبیرخانه ارسال کنند.

همچنین شماره تلفن ۰۲۱۸۸۱۹۴۲۳۵ آماده پاسخگویی سوالات متقاضیان در این زمینه است.»

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ایران از ۱۲ تا ۱۶ مهر امسال با دبیری حامد جعفری به میزبانی اصفهان برگزار می شود.