  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

فردا پوستر جشنواره فیلم کودک رونمایی می‌شود

مراسم رونمایی از پوستر سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ایوان چهلستون اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، مراسم رونمایی از پوستر سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان چهارشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۰ در ایوان چهلستون اصفهان برگزار می‌شود.

مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان، حامد جعفری دبیر جشنواره و جمعی از هنرمندان و اصحاب رسانه در این مراسم حضور دارند.

همچنین جمعی از کودکان و نوجوانانی که والدینشان در دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند، به عنوان مهمانان ویژه در این مراسم شرکت می‌کنند.

بابک نکویی طراح پوستر سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان است. نکویی طراح، تهیه کننده و کارگردان انیمیشن و مدرس انیمیشن دانشگاه تهران است و در دانشگاه و موسسات آموزش عالی انیمیشن تدریس کرده است.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

کد خبر 6591631
ندا زنگینه

