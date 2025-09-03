  1. دین و اندیشه
  2. قرآن و عترت
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۰

همخوانی استودیویی دعای فرج از سوی گروه بین المللی تسنیم

همخوانی استودیویی دعای فرج از سوی گروه بین المللی تسنیم

اثر جدید گروه تواشیح بین‌المللی تسنیم که دعای فرج است از سوی گروه بین المللی تسنیم ضبط و منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اثر جدید گروه تواشیح بین‌المللی تسنیم، با ویژگی‌های منحصر به فردی رویداد مهمی در حوزه تولیدات مذهبی و هنری است.

انتخاب دعای فرج که از دعاهای بسیار مشهور و پرمعنا برای شیعیان در زمان انتظار برای فرج امام زمان (عج) است.

این اثر در استودیوی قرآنی تسنیم که نشان از کیفیت فنی و توجه به فاخرسازی اثر دارد. اهتمام به معرفی میراث فرهنگی ایران با فیلمبرداری در "خانه تاریخی سرتیپ"، که پیوند زیبایی بین معارف دینی و تاریخ کهن ایران زمین برقرار می‌کند. پخش از شبکه‌های رسانه ملی که دسترسی گسترده‌ای را برای مخاطبان فراهم می‌آورد.

این گروه از مجموعه‌های پیشرو در عرصه تواشیح و مناجات‌خوانی در ایران است که به سرپرستی استاد سجاد اسحاقیان، آثار شناخته‌شده‌ای را تولید کرده است. از ویژگی‌های کار این گروه، تلفیق هنرهای آوایی، تصویری و معماری با مضامین دینی و انقلابی است که اغلب بازتابی بین‌المللی داشته است.

کد خبر 6577718
سمانه نوری زاده قصری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها