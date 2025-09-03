همخوانی استودیویی دعای فرج از سوی گروه بین المللی تسنیم

به گزارش خبرنگار مهر، اثر جدید گروه تواشیح بین‌المللی تسنیم، با ویژگی‌های منحصر به فردی رویداد مهمی در حوزه تولیدات مذهبی و هنری است.

انتخاب دعای فرج که از دعاهای بسیار مشهور و پرمعنا برای شیعیان در زمان انتظار برای فرج امام زمان (عج) است.

این اثر در استودیوی قرآنی تسنیم که نشان از کیفیت فنی و توجه به فاخرسازی اثر دارد. اهتمام به معرفی میراث فرهنگی ایران با فیلمبرداری در "خانه تاریخی سرتیپ"، که پیوند زیبایی بین معارف دینی و تاریخ کهن ایران زمین برقرار می‌کند. پخش از شبکه‌های رسانه ملی که دسترسی گسترده‌ای را برای مخاطبان فراهم می‌آورد.

این گروه از مجموعه‌های پیشرو در عرصه تواشیح و مناجات‌خوانی در ایران است که به سرپرستی استاد سجاد اسحاقیان، آثار شناخته‌شده‌ای را تولید کرده است. از ویژگی‌های کار این گروه، تلفیق هنرهای آوایی، تصویری و معماری با مضامین دینی و انقلابی است که اغلب بازتابی بین‌المللی داشته است.