آموزش و پرورش دینی سد راه ولنگاری فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی عصر سه شنبه در آئین تجلیل از مدیران و معاونان مدارس طرح شهدای خدمت استان مازندران در بابلسر، تعلیم و تربیت را زیربنای اصلی پیشرفت کشور دانست و گفت: در پنج سال و سه ماه خدمت در استان مازندران، بهترین دوران زندگیام خدمت به مربیان و فعالان عرصه تعلیم و تربیت بوده است.
وی با تأکید بر اینکه بزرگترین سرمایهگذاری هر کشور، سرمایهگذاری در حوزه تعلیم و تربیت است، افزود: کشورهایی که در حوزه هوش مصنوعی پیشگام هستند، اعتراف دارند که اصل پیشرفت به نیروی انسانی وابسته است و بیتوجهی به این حوزه حیاتی نشانه فقدان آیندهنگری در مدیران آن کشورهاست.
فرمانده سپاه کربلا سرمایهگذاری در نیروی انسانی را شرط توسعه پایدار اقتصادی دانست و تأکید کرد: کمسوادی و ضعف در پرورش نیروهای انسانی ریشه اصلی مشکلات اقتصادی است و درمان اقتصاد بیمار تنها با تربیت نیروهای هوشمند و توانمند میسر میشود. عقل معیشت در نیروی انسانی عامل پیشگیری از فقر و تنگدستی است و نظام تعلیم و تربیت میتواند نیروهایی را پرورش دهد که این ویژگی را داشته باشند.
سردار مسلمی با اشاره به ظرفیتهای اقتصاد اسلامی افزود: اسلام دارای مبانی غنی و اندیشمندان برجسته اقتصادی است، اما در دوره معاصر گاه به جای بهرهگیری از این پشتوانه ارزشمند، مبانی جایگزین شدهاند که با شأن این حوزه همخوانی ندارند.
وی همچنین بر ضرورت حفظ مبانی دینی در نظام آموزشی تأکید کرد و گفت: نظام تعلیم و تربیت ما بر پایه ارزشهای دینی شکل گرفته است و ورود رویکردهای غیردینی و لیبرالی به این حوزه میتواند زمینهساز بیهویتی فرهنگی شود و هویت اصیل فرهنگی و دینی مانع بروز ولنگاریهای فرهنگی در میان جوانان و نوجوانان میشود و خانوادهها باید با تقویت هویت اصیل، فرزندان خود را از آسیبهای فرهنگی محافظت کنند.
فرمانده ارشد سپاه در استان خانواده را نخستین نهاد تربیتی معرفی کرد و یادآور شد: وظیفه والدین تنها تأمین مالی فرزندان نیست و خانوادهای که از مهر و محبت تهی باشد، رسالت اصلی خود را از دست میدهد. پدر و مادر باید در فرآیند تربیت فرزند حضور فعال و مؤثر داشته باشند.
سردار مسلمی در پایان با قدردانی از مربیان و معلمان استان تصریح کرد معلمان و مربیان در خط مقدم تعلیم و تربیت قرار دارند و وظیفه دارند در ترویج هویتهای اصیل و انتقال ارزشهای فرهنگی و دینی به دانشآموزان بکوشند و آینده کشور در گرو تقویت این هویتها و پرورش نسلی متعهد و توانمند است.
