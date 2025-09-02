مشکل سند مالکیت بیش از ۴ هزار واحد در خوزستان برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله عمادی عصر امروز سه‌شنبه در جلسه شورای اداری خوزستان که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، بیان کرد: بزرگترین بندر فله بر کشور در خوزستان واقع شده است؛ در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم با تلاش همه مجموعه راه و شهرسازی، خللی در خروج و رساندن بار به کشور وجود نداشت.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان ادامه داد: همچنین دو پایانه مرزی در این استان وجود دارد و بزرگترین مبدا باری کشور هستیم اما در مقوله بزرگراه با مشکل مواجه هستیم که نیاز است در اعتبارات، مسئولیت‌های اجتماعی نفت و دیگر شرکت‌ها توجه ویژه به این مساله شود.

وی گفت: در خصوص مسکن در قالب جوانی جمعیت ۷۲ هزار نفر که بیش از ۱۳ درصد کشور به شمار می‌روند در خوزستان هستند اما تأمین زمین برخی شهرستان‌ها ما را با مشکل مواجه کرده است.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، یک هزار و ۵۰۰ واحد آماده افتتاح در سطح استان وجود دارد. در تخصیص زمین نیز تغییر چشمگیری ایجاد خواهد شد.

عمادی با بیان اینکه در بندر امام خمینی مردم بیش از ۵۰ سال گرفتار معقوله مالکیت بوده اند، افزود: در این شرایط امکان نوسازی ساختمان‌هایشان وجود نداشت که به کانون بحران تبدیل شده بود.

وی بیان کرد: در ۶ ماه اخیر مشکل سند بیش از چهار هزار واحد در خوزستان برطرف و در حال تحویل و خدمت رسانی هستند.