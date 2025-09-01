به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عابدینی شامگاه دوشنبه در اجتماع مهدوی مسجد مقدس جمکران اظهار کرد: انسان در طول تاریخ مأمور به ارتباط با امام عصر (عج) بوده و همه انبیا و اولیای الهی نیز برای زمینه‌سازی ظهور و رساندن بشر به عالی‌ترین مراتب انسانیت آمده‌اند.

وی با بیان اینکه پیروان امام زمان (عج) باید آمادگی خود را روز به روز افزایش دهند، افزود: شدت ابتلائات و آزمایش‌های الهی نشان‌دهنده ظرفیت و صبوری انسان است و مؤمن باید به گونه‌ای آماده باشد که در صورت صدور فرمان، بدون هیچ تعللی به لشکر امام عصر (عج) بپیوندد.

این استاد حوزه در ادامه با اشاره به واقعه کربلا خاطرنشان کرد: در تاریخ آمده است که فردی در مسیر به امام حسین (ع) رسید و به دلیل مشغله شخصی مدتی از حضرت جدا شد؛ اما پس از بازگشت، واقعه کربلا به پایان رسیده بود که این روایت نشان می‌دهد که انسان باید همواره آماده اجابت دعوت امام خود باشد و فرصت‌ها را از دست ندهد.

حجت‌الاسلام عابدینی، زبان شکر را شرط اساسی آمادگی برای ظهور دانست و گفت: روایات تأکید دارند که ممکن است حوادث به گونه‌ای رقم بخورد که در یک شب مقدمات ظهور فراهم شود و این امر به میزان شکرگزاری، دعا و نوع مواجهه انسان با سختی‌ها بستگی دارد.

وی با اشاره به سنت الهی در آزمودن امت‌ها یادآور شد: آزمایش‌های الهی نشان می‌دهد انسان در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه توانمندی‌هایی دارد و همان‌گونه که در داستان قوم طالوت تنها ۳۱۳ نفر توانستند عطش خود را مهار کرده و از آب ممنوعه ننوشند، سربازان امام عصر (عج) نیز باید در سختی‌ها استقامت نشان دهند.

کارشناس حوزه مهدویت ادامه داد: روایات تأکید می‌کنند که امتحانات برای انسان همان نقشی را دارد که شیر مادر برای کودک ایفا می‌کند و نگاه مؤمن به حوادث باید نگاه الهی باشد و خود را سرباز بداند که همواره در حال آماده‌سازی برای فرماندهی امام خویش است.

وی تصریح کرد: سختی‌ها بی‌فایده نیستند و سربازی حضرت حجت (عج) به معنای رضایت از تقدیر الهی و تلاش برای کسب لیاقت همراهی امام زمان (عج) است.

وی ادامه داد: امروز که جهان شاهد پیچیده‌تر شدن شرایط و افزایش ابتلائات است، باید بیش از پیش آماده اتفاقات بزرگ باشیم و ارتباط قلبی خود را با امام عصر (عج) تقویت کنیم.

حجت‌الاسلام عابدینی مسجد مقدس جمکران را جایگاه عهد و پیمان دانست و گفت: در این مکان مقدس باید با خداوند عهد ببندیم که همواره سرباز حضرت ولی‌عصر (عج) باشیم و زندگی فردی و اجتماعی خود را بر اساس رضایت الهی و فرمان امام زمان (عج) برنامه‌ریزی کنیم.