کشف ۳۳۸ کیلوگرم گوشت غیربهداشتی در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره دامپزشکی زاهدان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: محموله‌ای ۳۳۸ کیلوگرمی متشکل از ۲۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ فاسد و ۱۳۸ کیلوگرم گوشت قرمز غیربهداشتی؛ به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی و احتمال ایجاد خطر برای سلامت مصرف‌کنندگان ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

علیرضا اسکندری افزود: نظارت‌های بهداشتی بر مراکز تولید، عرضه و فروش فرآورده‌های خام دامی به صورت مستمر انجام می‌شود و کارشناسان واحد نظارت اداره دامپزشکی زاهدان با دقت اینگونه فرآورده‌ها را بررسی می‌کنند تا سلامت مردم تضمین شود.

وی همچنین تأکید کرد: در برخورد با متخلفان و عرضه‌کنندگان فرآورده‌های خام دامی غیر بهداشتی، با جدیت اقدام قانونی خواهد شد و از شهروندان نیز درخواست داریم هنگام خرید گوشت و سایر فرآورده‌های خام دامی، به تاریخ تولید و انقضا، شکل ظاهری و برچسب بهداشتی محصولات توجه ویژه داشته باشند.

این اقدام بخشی از برنامه‌های مستمر اداره دامپزشکی زاهدان برای پیشگیری از ورود فرآورده‌های دامی غیربهداشتی به بازار و ارتقای سلامت غذایی شهروندان است.