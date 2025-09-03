  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

گلستان پیشگام در توسعه انرژی‌های پاک

گلستان پیشگام در توسعه انرژی‌های پاک

گرگان-استاندار گلستان نخستین مزرعه خورشیدی را گامی مهم در مسیر توانمندسازی محرومان، ایجاد درآمد پایدار و توسعه انرژی‌های پاک دانست و از آمادگی استان برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی، ظهر چهارشنبه در مراسم بهره‌برداری از نخستین مزرعه خورشیدی استان که با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) و حمایت نهادهای اجرایی به سرانجام رسید، اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح مزرعه‌ای هستیم که نه‌تنها به تأمین برق کشور کمک می‌کند، بلکه بستری برای اشتغال و توانمندسازی مددجویان فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به حمایت‌های دولت و اهتمام رئیس‌جمهور در دو محور کلیدی توسعه یعنی توسعه انرژی و نهضت مدرسه‌سازی، افزود: با وجود همه تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های اقتصادی، هرگز کارگزاران نظام دست از سازندگی برنداشته‌اند و امروز شاهد یکی از ثمرات همین تلاش‌ها در استان گلستان هستیم.

طهماسبی با اشاره به اقدامات زیرساختی استان در زمینه آماده‌سازی اراضی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی گفت: هر هفته با دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله برق، محیط زیست، منابع طبیعی، امور اراضی و جهاد کشاورزی جلساتی برگزار می‌کنیم و اراضی مناسب را شناسایی و برای سرمایه‌گذاران آماده‌سازی می‌کنیم. تنها در هفته گذشته، مجوز احداث ۱۰۰ مگاوات نیروگاه را در کمتر از ۱۰ دقیقه به یکی از بانک‌های کشور، شرکت بخش خصوصی و نیروگاه دماوند تحویل دادیم.

وی ادامه داد: هیچ‌چیز جلودار توسعه و سازندگی در گلستان نیست. تمامی مدیران استان آماده‌اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌ها به‌ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر صادر کنند.

استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش مناطق محروم در امنیت و پایداری کشور، افزود: مددجویان و روستاییان ما، مرزداران واقعی‌اند. از گمیشان تا تپه‌های شمالی استان، این افراد نقش مهمی در امنیت و توسعه پایدار دارند. امروز با پروژه‌هایی نظیر این نیروگاه‌های خورشیدی، باید به سمت درآمدزایی پایدار برای این قشر زحمتکش برویم، تا دیگر نیازی به کمک‌های ماهانه مستقیم از دولت نباشد.

وی از کمیته امداد برای اجرای این طرح‌ها تشکر کرد و گفت: امیدواریم با تداوم این مسیر، نیروگاه‌های کوچک‌تر در نقاط مختلف استان، به ویژه مناطق محروم، راه‌اندازی شود و به عنوان منبع درآمدی پایدار برای خانواده‌های تحت پوشش تبدیل شود؛ اقدامی که برگ زرینی بر افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد افزود .۱

کد خبر 6578602

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها