امید صنعت تهران به انرژی خورشیدی است

محمود سیجانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت واحدهای تولیدی در تابستان امسال، از قطعیهای مکرر برق بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای صنعتگران یاد کرد و در عین حال، توسعه انرژی خورشیدی را اقدامی امیدوارکننده در مسیر پایداری انرژی دانست.
سیجانی در ادامه با اشاره به آغاز زودهنگام خاموشیها اظهار داشت: امسال حتی پیش از شروع تابستان، واحدهای تولیدی با قطعیهای مکرر برق مواجه شدند که در برخی موارد تا سه روز متوالی نیز ادامه داشت و فشار مضاعفی بر فعالان صنعتی وارد کرد.
وی افزود: از سال گذشته بسیاری از واحدها با نصب دیزل ژنراتورها تلاش کردند خود را برای چنین شرایطی آماده کنند؛ هرچند تأمین سوخت این ژنراتورها مشکلاتی به همراه داشت، اما همین اقدام مانع از تعطیلی کامل خطوط تولید شد.
مدیرکل صمت تهران با تأکید بر ضرورت راهکارهای بلندمدت خاطرنشان کرد: نصب پنلهای خورشیدی در واحدهای تولیدی، شهرکهای صنعتی و حتی مزارع خورشیدی بهصورت خودجوش آغاز شده است. این روند علاوه بر کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، میتواند گامی مؤثر در جهت تأمین پایدار انرژی باشد.
سیجانی درباره شرایط فعالیت واحدهای صنعتی در روزهای ناآرام اخیر گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، برخی واحدها در روزهای ابتدایی با شوک خروج نیروی کار روبهرو شدند، اما پس از دو تا سه روز شرایط به حالت عادی بازگشت. بسیاری از واحدهای تولیدی، بهویژه در بخشهای کالاهای اساسی، صنایع غذایی و شویندهها، بهصورت سهشیفته مشغول فعالیت بودند.
وی با اشاره به دیگر موانع تولید اضافه کرد: تأمین مالی، بدهیهای بانکی، مالیاتی و بیمهای، محدودیتهای ارزی و تورم، از چالشهای اصلی واحدها به شمار میرود. با این حال، اجرای مصوبه ۳۴ بندی دولت و تمدید آن، بخشی از نیازهای تولیدکنندگان را پوشش داده است.
مدیرکل صمت تهران تأکید کرد: انتظار تولیدکنندگان این است که ارز حاصل از صادرات در مسیر توسعه خودشان بهکار گرفته شود. اگر سیاست تأمین ارز بدون انتقال ارز با اعتماد به تولیدکنندگان همراه شود، میتواند نقشی جدی در نوسازی ماشینآلات و تأمین مواد اولیه ایفا کند.
سیجانی در پایان با اشاره به حضور میدانی مستمر در واحدهای صنعتی اظهار داشت: ما روزانه و حتی در روزهای تعطیل، در شهرکهای صنعتی حاضر میشویم و مشکلات واحدها را از نزدیک بررسی میکنیم. در حوزه مدیریت مصرف برق، صدور مجوزها و تسهیل امور اداری نیز اقدامات لازم در حال انجام است و بیتفاوتی در قبال مسائل تولید وجود ندارد.
