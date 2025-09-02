افتتاح دوازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت جامع کشاورزی، ماشینآلات، ادوات، نهادهها و سیستمهای نوین آبیاری و آبرسانی شامگاه سهشنبه ۱۱ شهریور با حضور استاندار کرمانشاه افتتاح شد.
این نمایشگاه تا ۱۴ شهریور هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۰ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی کرمانشاه برپاست و ۶۰ واحد تولیدی و بازرگانی در فضایی به مساحت حدود ۶ هزار متر مربع تولیدات و دستاوردهای خود را عرضه کردهاند.
شرکتکنندگانی از ۱۰ استان کشور شامل تهران، قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کردستان، مازندران، همدان، خوزستان و کرمانشاه در این رویداد حضور دارند.
ادوات خاکورزی، ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی، انواع کودهای کشاورزی، لولههای پلیاتیلن، قطعات یدکی ادوات و تراکتور، دیسک و سایر ملزومات مرتبط از محصولات ارائهشده در این نمایشگاه است.
همچنین در حاشیه این نمایشگاه چهار کارگاه آموزشی در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی، کشاورزی حفاظتی، پنلهای خورشیدی و روز مزرعه کشاورزی حفاظتی در محل معاونت مؤسسه تحقیقات کشاورزی برگزار میشود.
نظر شما