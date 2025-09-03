بختیاری: خدمت به محرومان بالاترین عبادت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری ظهر چهارشنبه در نخستین مرحله توزیع ۱۰ هزار بسته مایحتاج تحصیلی ویژه دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی ضمن تبریک فرارسیدن هفته وحدت به اهمیت وحدت اسلامی و خدمترسانی به محرومان تأکید کرد.
وی با اشاره به ابعاد اعتقادی و اجتماعی مهدویت افزود: مهدویت از مفاهیم مورد پذیرش تمام فرق اسلامی و حتی اهل کتاب است و در آستانه هفته وحدت، بازخوانی این اندیشه در کنار خدمت به خلق، معنایی عمیقتر پیدا میکند.
بختیاری با اشاره به روحیه جهادی حاکم بر فضای استان گلستان و مدیران آن گفت: حقیقتاً کاری که در این استان در حال انجام است، الگوی موفقی از همافزایی بین مردم، نهادها و خیرین است.
رئیس کمیته امداد کشور در بخش دیگری از سخنان خود به روایتی از سیره امام علی (ع) اشاره کرد و گفت: امیرالمؤمنین (ع) در نیمههای شب دو کار انجام میداد؛ یکی راز و نیاز با خدا و دیگری رسیدگی به یتیمان و نیازمندان. اشکهای شبانهاش برای آن بود که خدا به وی قدرت دهد تا در خدمت به مردم، توانمندتر باشد.
وی ادامه داد: این روحیه باید در نهادهای ما جاری باشد. به تعبیر امام راحل (ره)، هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به محرومان نیست. کمیته امداد یادگار آن امام بزرگوار است و باید با حفظ روحیه انقلابی و اخلاص، در مسیر توانمندسازی نیازمندان حرکت کند.
بختیاری همچنین از برنامه توزیع بستههای لوازمالتحریر میان دانشآموزان نیازمند خبر داد و گفت: در استان گلستان، ۱۹ هزار دانشآموز تحت پوشش داریم و وعده ما این است که برای همه این تعداد بسته لوازمالتحریر تأمین کنیم. تاکنون ۱۰ هزار بسته آماده شده و تأمین ۹ هزار بسته دیگر نیز در دستور کار است.
