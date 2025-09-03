به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی بختیاری ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح هزار پنل خورشیدی ۵ کیلوواتی در استان گلستان، گفت: در استان گلستان امروز شاهد بهرهبرداری از هزار پنل خورشیدی با مجموع ظرفیت تولیدی معادل ۱.۴ مگاوات هستیم؛ اقدامی که نه تنها به کاهش ناترازی انرژی کمک میکند بلکه در راستای توانمندسازی محرومان نیز گام بلندی برداشتهایم.
بختیاری با بیان اینکه کمیته امداد همراستا با سیاستهای دولت چهاردهم برای تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی، نقش خود را ایفا میکند، افزود: تنها در دو ماه گذشته، در استان سیستان و بلوچستان نیز بیش از ۲۰ هزار خانوار تحت پوشش توانستند از سامانههای پنل خورشیدی بهرهمند شوند و برق تولیدی این طرحها وارد شبکه سراسری شده است.
وی همچنین از آمادگی کمیته امداد برای واگذاری حداقل ۴۰۰ واحد مسکونی به خانوادههای دارای یتیم در استان گلستان خبر داد و تاکید کرد: نباید هیچ یتیمی در گرگان بدون سرپناه باشد. از استاندار و مدیران مسکن میخواهم روند آمادهسازی زمین برای این واحدها را تسریع کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن شاهد مراسم واگذاری باشیم.
مدیر کمیته امداد با بیان اینکه فعالیتهای عمرانی و زیرساختی این نهاد تنها در خدمت توسعه نیست، بلکه آثار اجتماعی و فرهنگی آن نیز غیرقابل انکار است، گفت: ۲۸۰ نفر از خانوادههای تحت پوشش امروز با افتخار وارد عرصه تولید برق شدند. این گامی بلند در مسیر عزتبخشی به مددجویان و مشارکت فعال آنها در اقتصاد کشور است.
وی خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودهاند، انسجام ملی و اتحاد، نیازمند چنین کارهای مردمی و جهادی است. امروز این خدمات به دست خود مردم و برای مردم در حال انجام است.
بختیاری تأکید کرد: استان گلستان با سرمایههای انسانی و معنویاش میتواند الگوی موفقی در حوزه محرومیتزدایی و خودکفایی باشد.
