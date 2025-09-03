تجلیل از پزشکان و داروسازان مازندران؛ کادر درمان ستون فقرات سلامت

به گزارش خبرنگار، مهر، آزاده ناظری معاون د دانشگاه علوم پزشکی مازندران بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم روز پزشک با اشاره به نقش کلیدی کادر درمان در شرایط بحرانی، از آن‌ها به‌عنوان خط مقدم نظام سلامت کشور یاد کرد.

وی ایثار پزشکان در دوران همه‌گیری کرونا و همچنین در وقایع اضطراری نظیر جنگ دوازده‌روزه را مصداقی روشن از تعهد، فداکاری و پایداری جامعه درمانی عنوان کرد و افزود: مراکز درمانی همواره پناهگاه مردم بوده‌اند و این اعتماد متقابل، بزرگ‌ترین سرمایه نظام سلامت است.

وی همچنین مطالبات جامعه پزشکی را شامل موضوعاتی همچون اصلاح تعرفه‌ها، صیانت از شأن پزشکان و جلوگیری از مهاجرت نخبگان دانست و تأکید کرد: این خواسته‌ها باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

سیده محدثه حسینی معاون بهداشتی دانشگاه نیز در این مراسم، با تبریک روز پزشک و داروساز، خدمت به مردم را رسالت اصلی این قشر دانست و با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر ارتقای سلامت جامعه، بر ضرورت هم‌فکری، انسجام درونی و حمایت مدیران ارشد دانشگاه برای رسیدن به اهداف حوزه بهداشت و درمان تأکید کرد.

نقش مهم داروسازان در مازندران

در ادامه، شهرام علا معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، نقش داروسازان را در بخش‌های مختلف تولید، تأمین، توزیع و عرضه دارو در سطح استان حیاتی ارزیابی کرد.

وی از تلاش‌های آنان در داروخانه‌ها، مراکز بهداشتی، بیمارستان‌ها و ستادهای دانشگاه قدردانی کرد و حضور مؤثر آن‌ها را یکی از ارکان پویایی سیستم درمانی برشمرد.

در بخش دیگری از این مراسم، محمد پنبه چی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با مرور وضعیت مالی گذشته دانشگاه، آن را همراه با بدهی‌های انباشته و ناهماهنگی‌های ساختاری توصیف کرد.

وی تاکید کرد: از ابتدای استقرار تیم مدیریتی جدید، نظم و انضباط مالی به‌عنوان دو اصل راهبردی در دستور کار قرار گرفته و نتایج قابل‌توجهی همچون پرداخت به‌موقع مطالبات پیمانکاران، تأمین‌کنندگان دارو و کارکنان حاصل شده است.

وی افزود: انضباط مالی به معنای مدیریت منابع و هزینه‌کرد هدفمند است و این نظم، ضریب اعتماد شرکای داخلی و بیرونی دانشگاه را افزایش داده و موجب ارتقای کارآمدی سیستم شده است.

در پایان مراسم، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر ادامه مسیر تحول در حوزه سلامت، با اتکا بر همکاری تمام ارکان درمانی و اداری تأکید کردند و خواستار مشارکت فعال جامعه پزشکی در بهبود فرآیندها و کیفیت خدمات‌رسانی به مردم شدند.

