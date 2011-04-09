750 مربی بهداشت به ازای هر دانش آموز در مدارس مازندران فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عابدی بعد از ظهر شنبه در جلسه کمیته سلامت آموزش و پرورش مازندران افزود: آموزش و پرورش استان در هفته سلامت آمادگی دارد تا با همکاری دانشآموزان داروهای مازاد را از خانه خود خارج کنند.
وی خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش استان با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی زمینههای سلامت و زندگی بهتر برای دانشآموزان را فراهم میکند.
ابراهیم صالحیفر، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با اشاره به اینکه مصرف غیرمنطقی دارو علاوه بر عوارض خطرناک و گاه کشنده و مقاومت میکروبها علیه آنتیبیوتیکها هزینههای زیادی را به هدر میدهد، بیان داشت: مصرف بیرویه آنتیبیوتیک در ایران سالانه 400 میلیارد تومان را به هدر میدهد.
وی اظهار داشت: در سال 86 کل فروش دارویی کشور حدود هزار و 900 میلیارد تومان بوده که 300 میلیارد تومان آن مربوط به داروهای آنتیبیوتیک بوده است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر فرهنگسازی عمومی با استفاده از انجمنهای پزشکان، داروسازان، دندانپزشکان خاطرنشان کرد: مصرف آنتیبیوتیک در کشور چهار برابر میانگین جهانی است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه مردم ما نباید خودسرانه دارو مصرف کنند، افزود: عوارض تمام داروهای غیرتجویز شده به همه ارگانهای بدن تاثیرگذار است.
صالحیفر با اعلام اینکه در 50 درصد از نسخهها آنتیبیوتیک تجویز میشود، گفت: انتظار بر این است این میزان به حداقل برسد، این در حالیست که در دنیا این میزان 10 درصد است.
وی ادامه داد: باید فرهنگ علمی را در خود و فرهنگ اجتماعی را در بین مردم ایجاد کنیم.
نظر شما