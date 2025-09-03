فرسودگی مراکز بهداشتی چالش جدی سلامت مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق رضایی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین بزرگداشت روز پزشک و داروساز، ضمن تبریک این مناسبتها، از تلاش شبانهروزی کادر درمان قدردانی کرد و گفت: پزشکان و داروسازان قهرمانان گمنام خدمت به مردم هستند که در سختترین شرایط، وظیفه انسانی و حرفهای خود را با تعهد کامل انجام میدهند.
وی با اشاره به نامگذاری روز پزشک و داروساز به نام دو چهره برجسته علمی ایران، ابوعلیسینا و زکریای رازی، اظهار داشت: این نامگذاریها نشان میدهد علم و تخصص زمانی ماندگار خواهد بود که با اخلاق و خدمت توأم باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با انتقاد از شرایط برخی مراکز بهداشتی در استان تصریح کرد که بسیاری از مراکز درمانی و بهداشتی به دلیل فرسودگی شدید در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، اما با وجود این شرایط، پزشکان و مراقبان سلامت همچنان در حال خدمترسانی به مردم هستند.
رضایی تأکید کرد: حل این معضل نیازمند منابع مالی قابل توجهی است و در شرایط فعلی، دولت به تنهایی توان تأمین کامل این منابع را ندارد.
وی از بخش خصوصی، نهادهای عمومی، سازمانهای مردمنهاد و خیرین سلامت خواست تا با بهرهگیری از ظرفیتهای مالیاتی و مسئولیتهای اجتماعی، دانشگاه را در بازسازی و تجهیز مراکز درمانی همراهی کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اهمیت نوسازی زیرساختهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه افزود که فضاهای آموزشی موجود پاسخگوی تعداد بالای دانشجویان نیست و این مسأله بر کیفیت آموزش تأثیر منفی گذاشته است.
وی همچنین بر ضرورت حرکت نظام سلامت استان به سمت فناوریهای نوین و بهرهگیری از هوش مصنوعی در حوزه آموزش و درمان تأکید کرد و گفت: برای ارتقای کیفیت خدمات، باید نگاه ما در آموزش پزشکی، درمان و پژوهش بهروز و فناورمحور باشد.
رضایی در پایان همکاری دانشگاه با استانداری مازندران را مثبت ارزیابی کرد و افزود که از همه اعضای جامعه پزشکی انتظار میرود با توجه به آشنایی دقیق با وضعیت دانشگاه، در مسیر جذب منابع و توسعه زیرساختها مشارکت فعال داشته باشند.
