به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق میزبان «سعید خطیب‌زاده»، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بود.

در این دیدار که با حضور «محمد کاظم آل صادق»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد انجام شد، دو طرف روابط دوجانبه عراق و جمهوری اسلامی ایران و راه‌های تقویت آن در راستای خدمت به منافع دو کشور و ملت دوست و همسایه علاوه بر تحولات اوضاع در منطقه را بررسی کردند.

عمار حکیم جلوه‌های همبستگی در زمان مراسم اربعین و پس از آن سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن عسکری (ع) را تحسین کرد.

وی بر اهمیت ثبات در منطقه تاکید و اشاره کرد که هرگونه تهدید در هر مکانی از منطقه، امنیت و ثبات کشورهای آن را در معرض خطر قرار خواهد داد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق با اشاره به وضعیت عراق و ثبات آن، توضیح داد که انتخابات آتی برای انتقال به مرحله ثبات پایدار ضروری است و تاسیس یک مرحله جدید در عراق به شمار می‌رود.