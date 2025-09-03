والیبالیست جوان خوزستانی با استقبال مسئولان وارد استان شد

به گزارش خبرنگار مهر، عماد حق علی ظهر امروز چهارشنبه در آئین استقبال از والیبالیست خوزستانی که در مسابقات جهانی مردان زیر ۲۱ سال حضور داشت در جمع خبرنگاران، بیان کرد: خداوند را شاکر هستیم یکی از یکی از ورزشکاران خوب و با اخلاق خوزستان، در این مسابقات جهانی مردان زیر ۲۱ سال والیبال حضور داشت که به این ورزشکار و همه افرادی که در افتخار آفرینی وی نقش داشتند تبریک می گویم.
معاون ورزش قهرمانی ادارهکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه ورزشکار برای رسیدن به چنین جایگاه و مقامی تلاش بسیار کرده است، گفت: با هیئتهای استانی در ابتدای سال برای حضور تیمهای پایه در مسابقات استانی و کشوری برنامه ریزی و هدف گذاری انجام داده ایم.
وی افزود: هیئت والیبال خوزستان، بیش از ۴۵۶ رویداد در سطح استان برگزار کرده اند. همچنین در ردههای پایه به مسابقات کشوری تیم اعزام کرده اند که میتواند در آینده کمک به ورزش والیبال استان و کشور داشته باشند.
حق علی بیان کرد: چهار بانوی خوزستان به اردوی تیم ملی والیبال دعوت شده اند.
معاون ورزش قهرمانی ادارهکل ورزش و جوانان خوزستان عنوان کرد: درخواست داریم بخش خصوصی و شرکتها حمایت داشته باشند زیرا جای خالی تیم لیگ برتری والیبال احساس میشود، ما نیز وظیفه برنامه ریزی مسابقات و آماده سازی بازیکنان را برعهده داریم.
علی ممبینی در ادامه گفت: از فروردین ماه تمرینات خود را آغاز کرده و در هشت اردو حضور داشته ایم که موفق به کسب عنوان قهرمانی رقابتهای زیر ۲۱ سال جهان شدیم.
این ورزشکار خوزستان ضمن قدردانی از خانواده و همه افرادی که در افتخار آفرینی اش نقش داشته اند، بیان کرد: بسیار خرسندم که توانستیم مزد زحمتهای خود را بگیریم؛ از مردم که امروز به استقبال من آمده اند بسیار سپاسگزارم.
سعید شاهرخی رئیس هیئت والیبال خوزستان عنوان کرد: هفته گذشته با رئیس فدراسیون دیدار داشتم که مقرر شده کمپهای تیم ملی برای استعدادیابی در پنج استان برگزار شود که خوزستان یکی از این استانها است.
وی در خصوص عدم تیم داری والیبال در لیگ برتر، اظهار کرد: بارها گفته ام لیگ برتر در اختیار هیئت و اداره کل ورزش نیست، بلکه برای باشگاهها است لذا سازمانها، شرکتها و ارگانها باید پای کار بیایند. اما خوشبختانه امسال مناطق نفتخیز جنوب را در لیگ دسته یک داریم که امیدواریم حمایتهایی صورت گیرد تا سال آینده شاهد حضور در لیگ برتر باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال جوانان ایران در مرحله فینال مسابقات قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال ۲۰۲۵ جهان با غلبه بر ایتالیا، برای سومین بار به قهرمانی رسید. که علی ممبینی والیبالیست خوزستانی در ترکیب تیمملی حضور داشت.
