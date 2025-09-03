اجرای حکم قصاص قاتل شهید سجاد جعفری

به گزارش خبرگزاری مهر سردار سلیمان ملک زاده اظهار داشت: برابر اعلام مرکز پلیس ۱۱۰ مبنی بر یک فقره درگیری منجر به جرح، مأموران کلانتری ۱۱ باغ زهرا بوشهر به محل عزیمت، پس از بررسی مشخص شد، نظامی یاد شده در خارج از وقت اداری در خیابان صلح آباد به علت درگیری لفظی با تبعه افغانستانی به هویت معلوم از ناحیه قفسه سینه و ران مورد ایراد جرح قرار گرفته و در بیمارستان شهدای خلیج فارس به درجه رفیع شهادت نائل می‌شود.

وی تصریح کرد: با طرح شکایت اولیا دم، پیگیری مستمر و مؤثر و دفاعیات کارشناسان حقوقی فرماندهی انتظامی استان بوشهر پس از انجام تحقیقات در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بوشهر، کیفر خواست قتل عمد صادر و در شعبه اول دادگاه کیفری یک این استان تحت رسیدگی واقع و رأی قصاص نفس قاتل صادر، با اعتراض وکیل متهم پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد: با پیگیری ویژه معاونت حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا و مکاتبه صورت گرفته، با دستور رئیس دیوان عالی کشور پرونده خارج از نوبت مورد رسیدگی واقع، رای معترض عنه توسط شعبه پنجاه و یکم دیوان عالی کشور عیناً تایید و ابرام گردید.

معاون حقوقی، امور مجلس و دولت فراجا، افزود: با مکاتبه و پیگیری کارشناسان حقوقی این معاونت جری تشریفات قانونی استیذان در معاونت قضایی قوه قضاییه به صورت خارج از نوبت صورت گرفته و حکم قصاص قاتل شهید والا مقام در سحرگاه روز سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ در محوطه زندان مرکزی بوشهر اجرا شد.

شایان ذکر است، اجرای حکم قصاص قاتل شهید والا مقام موجبات خشنودی و تسلی دل خانواده‌های معظم شهدای فراجا را فراهم آورده است.