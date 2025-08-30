۱۷ کشته در پی فرو ریختن بخشی از یک ساختمان ۴ طبقه در هند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، این ساختمان در منطقه ویرار شرقی در منطقه پالگار، حدود ۸۶ کیلومتری شمال بمبئی، مرکز مهاراشترا، فرو ریخت.

دیوندرا فادناویس، سروزیر ایالت مهاراشترا، گفت که تاکنون ۱۷ نفر در این منطقه جان خود را از دست داده‌اند. تاکنون ۹ نفر به سلامت نجات یافته‌اند.

به گفته مقامات، آپارتمان روی خانه خالی مجاور فرو ریخت. بلافاصله پس از فروریختن ساختمان، پلیس، آتش‌نشانی و پرسنل اورژانس و تیم‌های واکنش به بلایا برای انجام عملیات نجات و بیرون کشیدن بازماندگان به محل شتافتند.

علت فروریختن هنوز مشخص نیست. پلیس پرونده‌ای را ثبت کرده و دستور تحقیقات داده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که پلیس سازنده ساختمان را دستگیر و او را به توسعه یا استفاده غیرمجاز از زمین و قتل عمد غیرعمد متهم کرده است.