نقش موثر کتابخانه‌ها در آگاهی جامعه

بوشهر- فرماندار گناوه بر نقش موثر کتابخانه‌ها در آگاهی جامعه تاکید کرد و گفت: نیاز است ضمن بالا بردن سطح کمی و کیفی کتابخانه‌ها، افراد در سنین پایین به سمت کتابخانه‌ها سوق داده شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر چهارشنبه در آئین بازگشایی کتابخانه عمومی آیت‌الله جمی در روستای عالیحسینی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت سردار بزرگ جنوب شهید رئیسعلی دلواری و روز مبارزه با استعمار انگلیس، عنوان کرد: تنگستان دیار مبارزین با استعمار و شهرت به مقاومت و این نام زیبا که عجین شده با نام شهدای والا مقام، می‌بایست در مسیر توسعه با سرعت بیشتری متناسب با شأن و جایگاه تنگستان صورت بگیرد.

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه شهرستان تنگستان با ۷۰ درصد جمعیت روستایی، تنها ۱۱ کتابخانه عمومی فعال دارد افزود: لازم است در زمینه افزایش تعداد کتابخانه ها با همکاری مردم و خیرین اقدامات موثرترین صورت بگیرد.

سلیمانی بر نقش موثر کتابخانه‌ها در آگاهی جامعه تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه سرانه مطالعه در جامعه کمتر شده است، نیاز است ضمن بالا بردن سطح کمی و کیفی کتابخانه‌ها، افراد را در سنین پایین به سمت کتابخانه‌ها سوق داده شوند.

