به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر چهارشنبه در آئین بازگشایی کتابخانه عمومی آیت‌الله جمی در روستای عالیحسینی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت سردار بزرگ جنوب شهید رئیسعلی دلواری و روز مبارزه با استعمار انگلیس، عنوان کرد: تنگستان دیار مبارزین با استعمار و شهرت به مقاومت و این نام زیبا که عجین شده با نام شهدای والا مقام، می‌بایست در مسیر توسعه با سرعت بیشتری متناسب با شأن و جایگاه تنگستان صورت بگیرد.

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه شهرستان تنگستان با ۷۰ درصد جمعیت روستایی، تنها ۱۱ کتابخانه عمومی فعال دارد افزود: لازم است در زمینه افزایش تعداد کتابخانه ها با همکاری مردم و خیرین اقدامات موثرترین صورت بگیرد.

سلیمانی بر نقش موثر کتابخانه‌ها در آگاهی جامعه تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه سرانه مطالعه در جامعه کمتر شده است، نیاز است ضمن بالا بردن سطح کمی و کیفی کتابخانه‌ها، افراد را در سنین پایین به سمت کتابخانه‌ها سوق داده شوند.