ارتقای فرهنگ عمومی با افزایش سرانه مطالعه ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدرینژاد صبح یکشنبه در نشست انجمنهای کتابخانهای شهرستان آستانهاشرفیه با اشاره به کاهش ارتباط نوجوانان و جوانان با کتابخانهها اظهار کرد: سرانه مطالعه در شهرستان پایین است و این موضوع نیازمند توجه جدی و برنامهریزی هدفمند است
فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه دنبال آن هستیم که با فرهنگسازی مناسب، زمان مطالعه در جامعه افزایش یابد، افزود: تعریف راهکارهای عملیاتی و استفاده از همه ظرفیتهای شهرستان برای حل این مشکل حائز اهمیت است.
حیدرینژاد با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی در تحقق ترویج فرهنگ مطالعه گفت: ظرفیتهای ارزشمندی در شهرستان وجود دارد، از جمله حضور علما و نخبگان فرهنگی، که باید با نگاه دقیق از آنها استفاده شود.
وی ارتقای سطح فرهنگی عمومی را نیازمند برنامهریزی برای افزایش مطالعه و تقویت ارتباط نسل جوان با کتابخانهها بیان کرد.
