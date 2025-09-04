به گزارش خبرنگار مهر، رحمان ابراهیمی ظهر پنجشنبه در آئین بازگشایی دو کتابخانه عمومی در شهرستان تنگستان با قدردانی از تلاش همکاران و مسئولان محلی برای بازطراحی و تجهیز کتابخانه‌های روستایی گفت: کتابخانه‌ها در روستاها و مناطق کم‌جمعیت، مهم‌ترین مراکز فرهنگی در دسترس مردم هستند که برای همه اقشار و سنین خدمات ارائه می‌دهند.

مدیرکل توسعه کتابخانه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور افزود: این مکان‌ها تنها محل مطالعه نیستند، بلکه می‌توانند بستری برای گفت‌وگو، برگزاری جلسات، رفع مسائل اجتماعی و تعامل میان اهالی باشند.

وی با اشاره به شاخصه‌های یک کتابخانه موفق افزود: کتابخانه خوب باید محیطی شاداب داشته باشد، از کتابدار علاقه‌مند و توانمند برخوردار باشد و به پایگاهی برای تعاملات اجتماعی مردم محلی تبدیل شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه این ویژگی‌ها در کتابخانه‌های تازه‌بهسازی‌شده استان بوشهر دیده می‌شود. ما نیز در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تلاش می‌کنیم در حوزه تجهیز، تأمین منابع و تسریع روندهای اداری، پشتیبان این حرکت فرهنگی باشیم.

اقداماتی صورت گرفته در استان بوشهر، امیدآفرین و انگیزه‌بخش

مدیرکل تأمین منابع کتابخانه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز با ابراز خرسندی از بازگشایی کتابخانه‌های عمومی در تنگستان گفت: مجموعه اقداماتی که در استان بوشهر صورت گرفته، امیدآفرین و انگیزه‌بخش است.

مجید خدابخش افزود: حضور کودکان و نوجوانان در بخش‌های کتابخانه نشان می‌دهد بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی نسل آینده فراهم شده است.

وی این حرکت را گامی مهم در ارتقای سرانه مطالعه و توسعه فرهنگی در مناطق روستایی دانست و تأکید کرد: در ستاد مرکزی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، تلاش می‌کنیم در حد توان و امکانات در کنار همکاران استانی باشیم تا شرایط بهتری برای دسترسی مردم به منابع متنوع و برنامه‌های فرهنگی فراهم شود، امیدواریم این اقدامات به روزهای روشن‌تر و تجربه‌های بهتر برای علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی منجر شود.

بازطراحی و نوسازی کتابخانه‌ها پس از دو دهه

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید رئیسعلی دلواری و خوش آمدگویی به مسئولان کشوری و شهرستانی حاضر در مراسم گفت: کتابخانه‌های روستایی امام رضا (ع) و آیت‌الله جمی تنگستان پس از حدود بیست سال با تعمیرات اساسی و تجهیز به امکانات جدید به بهره‌برداری دوباره رسیدند.

حیدر راهب بیش از ۹۰ درصد تجهیزات این کتابخانه‌ها به‌روز شده و بخش کودک و خردسال با امکانات تازه‌ای همچون قفسه‌های جدید، اسباب‌بازی‌ها و نشریات ویژه فعال شده است.

وی ادامه داد: آنچه در این فرایند اهمیت دارد، همدلی و مشارکت اهالی روستا است که با همراهی کتابدار و خانواده‌ها، در جابه‌جایی و ساماندهی کتاب‌ها نقش محوری داشتند. این همبستگی ارزشمندتر از هر تغییر کالبدی است و نشان می‌دهد کتابخانه‌ها در روستاها نه‌تنها محلی برای مطالعه، بلکه کانونی برای گفت‌وگو، کشف استعدادها و تقویت همدلی اجتماعی هستند.

همکاری مردم و مسئولان؛ راه توسعه مراکز فرهنگی در روستاها

فرماندار تنگستان نیز با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی شهرستان گفت: تنگستان دیار مبارزان با استعمار است و امروز که سالروز شهادت شهید رئیسعلی دلواری است، شاهد بازگشایی دو کتابخانه مهم در این منطقه هستیم. توسعه این مراکز می‌تواند نقش مهمی در افزایش سطح آگاهی جامعه و به‌ویژه نسل جوان داشته باشد.

مسلم سلیمانی، افزود: کتابخانه‌ها از دوران کودکی باید در زندگی فرزندان ما نقش‌آفرینی کنند تا فرهنگ مطالعه در نسل جدید نهادینه شود. خوشبختانه مردم این منطقه نشان داده‌اند که با انگیزه و همدلی پای کار هستند و خودشان در بهسازی و تجهیز کتابخانه‌ها مشارکت داشته‌اند.

وی تصریح کرد: انتظار ما این است که با حمایت مسئولان کشوری و استانی، امکان توسعه چنین مراکزی در سایر روستاهای شهرستان نیز فراهم شود. در پایان این آئین‌ها، از دست اندرکاران این پروژه‌ها با اهدای لوح سپاس، قدردانی به عمل آمد.

کتابخانه های عمومی امام رضا (ع) گورک سادات و آیت الله جمی عالی حسینی در سال ۱۳۸۴ با زیربنای ۱۲۰ متر مربع احداث شده‌اند که پس از دو دهه، برای بازطراحی، نوسازی و تجهیز آنها در مجموع بیش از ۶ میلیارد ریال هزینه شده است

. هم اکنون این کتابخانه با دارا بودن بخش‌های کودک، نوجوان، مخزن، نشریات، تازه‌های کتاب، مرجع، استان شناسی، محفل گفت و گو، سالن مطالعه و اسباب باری برای خردسالان با رویکرد فرهنگی، آماده استفاده علاقمندان به ویژه کودکان و نوجوانان خواهد بود.