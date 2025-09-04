پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز پنجشنبه ۱۳ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، مورخ پنجشنبه سیزدهم شهریور ماه ۱۴۰۴؛ امروز ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش‌بینی می‌شود.

امروز وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس سبب مواج شدن دریا و محدودیت در ترددهای دریایی و بروز گرد و غبار در سواحل غربی و برخی جزایر خواهد شد.

در ساعات بعدازظهر و شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد و حاجی آباد، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل، ناپایداری جوی به صورت رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود. توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات اجتناب گردد.

مناطق دریایی استان به ویژه در تنگه هرمز و شرق خلیج فارس، مواج خواهد بود.

بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۲۰۰ سانتیمتر خواهد رسید.

توصیه می‌شود شناورهای سبک و تفریحی از تردد خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها صورت پذیرد.

از بعد از ظهر جمعه (چهاردهم شهریورماه) از میزان سرعت باد کاسته خواهد شد و ازبعد از ظهر روز شنبه (پانزدهم شهریورماه) با تغییر سوی جریانات سرعت باد به شمال غربی در مناطق دریایی استان, دریا متلاطم پیش بینی می‌شود.

به لحاظ دمایی در این مدت ضمن ماندگاری رطوبت نسبی هوا، نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما مورد انتظار است.