پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز شنبه ۲۲ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، مورخ شنبه بیست و دوم شهریور ماه ۱۴۰۴؛ طی امروز و فردا تداوم ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود.

امروز همچنان در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی مورد انتظار است و سبب گرد و غبار در قشم، سواحل خمیر و لنگه نیز خواهد شد و دریا مواج خواهد بود.

در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات اجتناب شود.

مناطق دریایی استان مواج خواهد بود.

بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۲۰۰ سانتیمتر خواهد رسید و اختلال و محدودیت در ترددهای دریایی را به همراه خواهد داشت.

توصیه می‌شود از شنا در دریا اجتناب شود.

شناورهای سبک و تفریحی از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد.

به لحاظ دمایی تا فردا ضمن ماندگاری رطوبت هوا، نوسان دمایی بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس خواهد بود و از روز دوشنبه تا پنجشنبه ۲۷ شهریور، افزایش نسبی دما در استان پیش بینی می‌شود.