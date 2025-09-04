سارق انباری، با تحقیقات پلیسی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیانوش نظری سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از انباری در سطح حوزه، پیگیری موضوع و دستگیری عامل یا عوامل این سرقتها در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۰۳ گاندی قرار گرفت.
سرکلانتر سوم در ادامه افزود: مأموران با مراجعه به محلهایی که سرقتها در آن رخ داده بود و انجام تحقیقات و بررسیهای ویژه پلیسی، موفق به شناسایی هویت و مخفیگاه یک نفر سارق شدند و با کسب مجوز از مقام قضائی به مخفیگاه وی مراجعه کردند.
این مقام انتظامی اضافه کرد: در یک عملیات ویژه و غافلگیرکننده پلیسی، مأموران متهم را دستگیر کردند و در انجام بازرسیهای ویژه پلیسی موفق به کشف تعدادی از اموال مسروقه شدند و به همراه متهم به کلانتری منتقل شدند. متهم در کلانتری به جرم خود مبنی بر سرقت از انباریها اعتراف کرد و همین طور اعلام کرد که اموال سرقتی را به یک نفر مالخر به فروش میرساند. متهم به همراه پرونده تشکیل شده تحویل مقامات قضائی شد.
سرهنگ کیانوش نظری به شهروندان توصیه نمود: با ارتقای سیستم امنیتی اماکن خصوصی با نصب دوربینهای مداربسته و دزدگیر امکان سرقت را به حداقل برسانند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک حتماً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.
نظر شما