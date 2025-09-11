سرقت بعد از آزادی از زندان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیانوش نظری سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: در پی وقوع سرقت‌های متعدد در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۰۳ گاندی، تیم عملیات کلانتری شناسایی سارقان این سرقت‌ها را در دستور کار قرار داد.

سرهنگ کیانوش نظری در ادامه افزود: تیم عملیات با بازبینی دوربین‌های مدار بسته محل سرقت و اقدامات فنی پلیسی هویت سارق را شناسایی و مشخص گردید سارق به تازگی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده و پس از چند روز مجدداً مرتکب سرقت شده بود با هماهنگی دستگاه قضائی طی یک عملیات پلیسی این سارق در مخفیگاه خود دستگیر شد.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: این سارق سابقه دار به ۲۰ فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو معترف شد که ۵ نفر از شکات را شناسایی و شناسایی شکات دیگر در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ نظری به شهروندان توصیه کرد: خودروهای خود را در محل‌های امن و مجهز به دوربین مدار بسته پارک نموده و با استفاده از لوازم ضد سرقت امنیت خودروهای خود را تقویت کنند.