معیشت مردم خط قرمز است؛توزیع کافی مرغ در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم تولایی بعدازظهر پنجشنبه در یازدهمین نشست کمیته اقدام مشترک استان، با اشاره به برخی کوتاهی‌ها در حوزه نگهداری و عرضه مرغ، گفت: مرغداری‌هایی که هنوز نسبت به تخلیه مرغ‌های بالای ۴۶ روز اقدام نکرده‌اند، مشمول پیگیری قانونی می‌شوند و دستگاه‌های مسئول موظف به برخورد با این موارد هستند.

وی تصریح کرد: انتظار ما از دستگاه‌های اجرایی، ارائه آمار و گزارش صرف نیست، بلکه باید نتایج اقدامات در سطح بازار و زندگی مردم به‌صورت ملموس مشاهده شود.

تولایی همچنین تأکید کرد که هر دستگاه باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد و از هرگونه ترک فعل جلوگیری خواهد شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استان، از توزیع کافی مرغ منجمد در تمام شهرستان‌های مازندران خبر داد و گفت: این محصول باید در فروشگاه‌های منتخب به صورت شفاف و گسترده عرضه شود تا نیاز بازار به درستی پاسخ داده شود.

وی همچنین خواستار تدوین فهرستی از مرغداری‌های استان به تفکیک شهرستان و روزهای پرورش شد تا از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار گیرد.

تولایی در پایان ضمن دعوت از فعالان حوزه تولید و توزیع مرغ، اعلام کرد: از هر طرح عملیاتی که منجر به کاهش التهاب بازار و متعادل‌سازی قیمت‌ها شود، حمایت خواهیم کرد.

وی گفت: هدف ما ایجاد ثبات در بازار و حفاظت از قدرت خرید مردم است و در این مسیر، آماده همکاری با تمامی ظرفیت‌های موجود در استان هستیم.