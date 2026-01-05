تولایی: کمیته دائمی پیگیری سفرهای خارجی مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم تولایی صبح دوشنبه در نشست مشترک با فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: به دستور استاندار مازندران، کمیتهای با هدف پیگیری مستمر نتایج سفرهای خارجی استان تشکیل شده تا توافقها و اقدامات آغازشده در این سفرها به مرحله اجرا برسد.
وی افزود: نخستین میز تخصصی این کمیته با محوریت همکاریهای اقتصادی با ازبکستان شکل گرفته و کارشناسان مربوطه مأمور شدهاند تمامی موضوعات مرتبط با تعاملات اقتصادی با این کشور را بهصورت منسجم دنبال کنند.
معاون اقتصادی استانداری مازندران با تأکید بر لزوم اثربخشی سفرهای اقتصادی تصریح کرد: هدف این است که سفرهای خارجی صرفاً به بازدیدها و امضای تفاهمنامهها محدود نشود، بلکه نتایج عملی و ملموس آنها پس از بازگشت، بهطور جدی پیگیری و اجرایی شود.
تولایی همچنین از همراهی اتاق بازرگانی و همکاری نمایندگان وزارت امور خارجه در پیشبرد این رویکرد قدردانی کرد و گفت: همافزایی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، شرط اصلی موفقیت این کمیته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیته پیگیری سفرهای خارجی استان بهعنوان یک ساختار دائمی، وظیفه دارد با شناسایی نقاط قوت و ضعف سفرها، از تکرار نارساییها جلوگیری کرده و زمینه تثبیت دستاوردهای اقتصادی مازندران در عرصه بینالمللی را فراهم کند.
