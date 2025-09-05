ساخت نیروگاه بدون مجوز در قلب پارک ملی خجیر

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: در نزدیکی فاز ۸ شهر پردیس و در محدوده حفاظتشده پارک ملی خجیر، سرخهحصار، یک نیروگاه برق ۲۵ مگاواتی احداث شده است. این نیروگاه با هدف جبران ناترازی برق ساخته شده، اما به دلیل جانمایی غیرقانونی و آلودگیهای صوتی و گازی با اعتراض شهروندان و مسئولان محیط زیست روبهرو شده است.
اعتراض شهروندان پردیس
این نیروگاه در حالی تکمیل و آماده بهرهبرداری است که هنوز مجوز ارزیابی زیستمحیطی خود را دریافت نکرده است.
جمعی از ساکنان فاز ۸ پردیس نیز با امضای نامهای به مراجع ذیصلاح، خواستار رسیدگی به تخلفات این نیروگاه و بررسی آلودگی صوتی و مدیریت پسماندهای آن شدهاند.
مخالفت صریح محیط زیست استان تهران
رضا اقتدار، معاون محیطزیست طبیعی اداره کل محیط زیست استان تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، تأکید کرد: این نیروگاه در قلب پارک ملی خجیر سرخهحصار ساخته شده و به هیچ عنوان از سوی ما مجوز نگرفته و نخواهد گرفت. پارک ملی بالاترین درجه حفاظتی را در قوانین محیطزیستی دارد و قطعاً مجوزی برای چنین واحدی صادر نخواهد شد.
تخلفات در جانمایی و ارزیابیها
به گفته اقتدار، نیروگاه بدون رعایت ضوابط فاصله از سکونتگاهها و بدون ارزیابی انتشار گازها احداث شده است. هرچند ساخت نیروگاه ممکن است به صورت مستقیم بر زیستگاهها اثر نگذارد، اما مهمترین پیامد آن، باز شدن مسیر برای استقرار صنایع دیگر در این محدوده ارزشمند است.
اقدامات محدودکننده و پیگیری قضائی
اقتدار همچنین تصریح کرد: به سازندگان نیروگاه تکلیف شده نخالههای ساختمانی اطراف را پاکسازی کنند و با ایجاد حائل خاکی از گسترش تجاوز به محدوده پارک جلوگیری شود. با این حال، موضوع تخلفات این نیروگاه به دادگاه ارجاع شده است.
احتمال صدور مجوز مشروط از سوی شورای عالی محیط زیست
وی در پایان گفت: با وجود مخالفت اداره کل محیط زیست استان، احتمال دارد شورای عالی محیط زیست با الزام نیروگاه به رعایت ضوابط و شیوهنامهها، مجوز بهرهبرداری مشروط صادر کند. نهایت اقدامی که میتوان انجام داد، ایجاد موانع برای جلوگیری از توسعه بیشتر و آسیب به محدوده پارک ملی است.
