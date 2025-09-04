  1. استانها
پروژه کتابخانه‌ آیت‌الله سیستانی از قطب‌های علمی و فرهنگی جهان است

قم- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی احداث مجموعه کتابخانه‌های تخصصی آیت‌الله سیستانی در قم را از قطب‌های علمی و فرهنگی جهان اسلام برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر. سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید روند احداث مجموعه کتابخانه‌های تخصصی آیت‌الله سیستانی در قم، با تأکید بر جایگاه فرهنگی و علمی قم اظهار کرد: این مجموعه با دارا بودن بخش‌های تخصصی، نسخ خطی و آرشیوهای گسترده، قابلیت آن را دارد که به یکی از قطب‌های اصلی علمی و فرهنگی ایران و جهان اسلام تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت منحصربه‌فرد این پروژه گفت: گنجایش پنج میلیون جلد کتاب در این مجموعه، دو برابر ظرفیت کتابخانه ملی ایران است و چنین گنجینه‌ای می‌تواند بستری ارزشمند برای پژوهشگران داخلی و خارجی فراهم آورد.

صالحی امیری گفت: طراحی مجموعه بر اساس استانداردهای روز کتابخانه‌های ملی دنیا صورت گرفته و این امکان را ایجاد می‌کند که رویدادهای فرهنگی، نشست‌های علمی و گفت‌وگوهای بین‌المللی نیز در آن برگزار شود.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه افزود: قم علاوه بر جایگاه ممتاز زیارتی، پیشینه‌ای تمدنی با قدمتی بیش از شش هزار سال دارد و احداث چنین مجموعه‌هایی فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این استان به ایرانیان و جهانیان به شمار می‌رود. وی تصریح کرد: این مجموعه می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری فرهنگی قم ایفا کند.

وزیر میراث فرهنگی ضمن تقدیر از تلاش‌های بیت مرجعیت و به‌ویژه حجت‌الاسلام شهرستانی در پیشبرد این طرح عظیم فرهنگی خاطرنشان کرد: ساخت چنین پروژه‌هایی با اتکا به همت مردمی و مدیریت جهادی انجام می‌شود و نمونه‌ای موفق از الگوسازی در مسیر توسعه فرهنگی کشور است.

مجموعه کتابخانه‌های تخصصی آیت‌الله سیستانی در زمینی به مساحت ۱۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای ۸۶ هزار و ۶۰۰ مترمربع در ۱۵ طبقه در حال ساخت است و با گردآوری منابع ارزشمند فارسی، عربی و نسخ خطی، پاسخگوی نیاز پژوهشگران و علاقه‌مندان علوم انسانی، دینی و تاریخی خواهد بود.

