به گزارش خبرنگار مهر. سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید روند احداث مجموعه کتابخانه‌های تخصصی آیت‌الله سیستانی در قم، با تأکید بر جایگاه فرهنگی و علمی قم اظهار کرد: این مجموعه با دارا بودن بخش‌های تخصصی، نسخ خطی و آرشیوهای گسترده، قابلیت آن را دارد که به یکی از قطب‌های اصلی علمی و فرهنگی ایران و جهان اسلام تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت منحصربه‌فرد این پروژه گفت: گنجایش پنج میلیون جلد کتاب در این مجموعه، دو برابر ظرفیت کتابخانه ملی ایران است و چنین گنجینه‌ای می‌تواند بستری ارزشمند برای پژوهشگران داخلی و خارجی فراهم آورد.

صالحی امیری گفت: طراحی مجموعه بر اساس استانداردهای روز کتابخانه‌های ملی دنیا صورت گرفته و این امکان را ایجاد می‌کند که رویدادهای فرهنگی، نشست‌های علمی و گفت‌وگوهای بین‌المللی نیز در آن برگزار شود.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه افزود: قم علاوه بر جایگاه ممتاز زیارتی، پیشینه‌ای تمدنی با قدمتی بیش از شش هزار سال دارد و احداث چنین مجموعه‌هایی فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این استان به ایرانیان و جهانیان به شمار می‌رود. وی تصریح کرد: این مجموعه می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری فرهنگی قم ایفا کند.

وزیر میراث فرهنگی ضمن تقدیر از تلاش‌های بیت مرجعیت و به‌ویژه حجت‌الاسلام شهرستانی در پیشبرد این طرح عظیم فرهنگی خاطرنشان کرد: ساخت چنین پروژه‌هایی با اتکا به همت مردمی و مدیریت جهادی انجام می‌شود و نمونه‌ای موفق از الگوسازی در مسیر توسعه فرهنگی کشور است.

مجموعه کتابخانه‌های تخصصی آیت‌الله سیستانی در زمینی به مساحت ۱۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای ۸۶ هزار و ۶۰۰ مترمربع در ۱۵ طبقه در حال ساخت است و با گردآوری منابع ارزشمند فارسی، عربی و نسخ خطی، پاسخگوی نیاز پژوهشگران و علاقه‌مندان علوم انسانی، دینی و تاریخی خواهد بود.