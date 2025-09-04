به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری ظهر پنجشنبه در دیدار با آیت الله حسینی بوشهری امام جمعه قم با اشاره به چالش‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی و انرژی اظهار کرد: حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی، اصلاح سیاست‌های یارانه سوخت و واردات بنزین سوپر با نرخ آزاد، توسعه گسترده انرژی‌های تجدیدپذیر در مقیاس‌های مختلف برای جبران ناترازی انرژی، رعایت الزامات پدافند غیرعامل و تسهیل واردات تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی از جمله برنامه‌های مهم دولت در این مقطع است.

وی با بیان اینکه قم جایگاه ویژه‌ای در نقشه تمدنی ایران دارد، گفت: قم می‌تواند در تراز پنج استان تمدنی کشور قرار گیردو این استان دارای زنجیره تمدنی ارزشمندی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و ضروری است کاوش‌ها و اکتشافات تاریخی در قم توسعه یابد که در صورت تحقق این مهم، بُعد تمدنی قم در کنار بُعد زیارتی آن، به تقویت جایگاه گردشگری استان کمک شایانی خواهد کرد.

وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، زیرساخت را رکن اساسی توسعه گردشگری دانست و تأکید کرد: مهم‌ترین عامل در رونق گردشگری سه مؤلفه جذابیت، امنیت و زیرساخت است و قم در زمینه زیرساخت با کمبودهایی جدی مواجه است و باید ظرفیت‌های آن دست‌کم دو برابر افزایش یابد تا این استان در مسیر جهش گردشگری قرار گیرد.

صالحی‌امیری با اشاره به نقش‌آفرینی گردشگری در ایجاد فرصت‌های شغلی خاطرنشان کرد: گردشگری می‌تواند بیش از ۱۰۰ حرفه را فعال کند و به همین دلیل از ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال پایدار برخوردار است.

وی اضافه کرد: ارزیابی دولت از عملکرد استاندار قم مثبت است و در صورت تداوم حمایت‌های دولت و همراهی حوزه علمیه، قم طی ۱۰ سال آینده توانایی تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری کشور را خواهد داشت.