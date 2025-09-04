به گزارش خبرنگار مهر سید رضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ظهر پنجشنبه به همراه استاندار قم و مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت از مراحل ساخت بیمارستان تخصصی و فوقتخصصی نور بازدید کرد.
این پروژه درمانی با حمایت دفتر آیتالله سیستانی در حال اجراست و قرار است به یکی از مهمترین مراکز خدمات درمانی و گردشگری سلامت کشور تبدیل شود.
بر اساس برنامهریزیها، بیمارستان نور با بهرهگیری از فناوریهای نوین پزشکی و استانداردهای روز دنیا، امکان ارائه طیف گستردهای از خدمات تخصصی و فوقتخصصی را فراهم خواهد کرد.
هدف اصلی از احداث این مجموعه، ارتقای سطح خدمات درمانی استان قم و پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهروندان و زائران است و علاوه بر این، توسعه زیرساختهای گردشگری سلامت نیز بهعنوان یکی از رویکردهای کلیدی در طراحی و اجرای پروژه مدنظر قرار گرفته است.
بیمارستان نور با ظرفیتهای پیشبینیشده، پس از تکمیل و بهرهبرداری، نقشی محوری در تقویت جایگاه قم در عرصه خدمات پزشکی و جذب بیماران داخلی و خارجی ایفا خواهد کرد.
عملیات احداث این بیمارستان تحت اشراف حجتالاسلام و المسلمین سید جواد شهرستانی نماینده آیتالله سیستانی در ایران اردیبهشت سال ۱۳۹۷ آغاز شد.
این بیمارستان با ظرفیت ۵۰۶ تخت در ۱۲ طبقه و زمینی به مساحت ۸۰ هزار متر مربع و با زیربنای حدود ۶۵ هزار متر مربع در بلوار آیت الله العظمی بروجردی (ره) با مجهزترین تجهیزات پزشکی مراحل ساخت خود را میگذراند.
این بیمارستان شامل بخشهای تخصصی و فوق تخصصی مانند قلب و عروق، مرکز جامع سرطان با بخشهایی شامل پزشکی هستهای، اعصاب و روان، بستری مردان و زنان، آزمایشگاه بالینی و پاتولوژی و آزمایشگاه اورژانس، تصویربرداری، زایمان و سزارین، جراحی سرپایی، بخشهای تشخیصی- درمانی، آزمایشات فیزیولوژیک، تستهای ریوی، بخش ناباروری، مراقبتهای ویژه، گوارش و کبد، دیالیز، سنگ شکن، رادیوتراپی، بخش نوزادان و کودکان، فیزیوتراپی و بازتوانی است.
