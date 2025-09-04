به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیش از ظهر پنجشنبه در جریان سفر دو روزه خود به قم با حضور در بیت آیت‌الله مکارم شیرازی ضمن دیدار با این مرجع تقلید شیعیان، گزارشی از برنامه‌های وزارتخانه در حوزه توسعه گردشگری مذهبی، تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و حمایت از صنایع‌دستی ارائه داد و بر اهمیت نقش قم به عنوان یکی از کانون‌های اصلی زیارت و گردشگری مذهبی کشور تأکید کرد.

آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه برجسته قم در جهان اسلام، بر ضرورت صیانت از میراث دینی و فرهنگی و هدایت گردشگری در مسیر ارزش‌های اسلامی تأکید کرد.

این مرجع تقلید بر توسعه زیر ساخت‌های گردشگری و زیارتی قم و همچنین تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی از جمله فرودگاه قم تأکید کرد.