به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی صبح پنجشنبه به همراه اکبر بهنامجو استاندار قم وارد بازار تاریخی قم شد و از تیمچه بزرگ این بازار بازدید کرد.
وزیر میراثفرهنگی در این بازدید، علاوه بر بررسی وضعیت حجرههای عرضه فرش دستباف، در گفتوگو با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی این حوزه به صورت مستقیم در جریان مشکلات آنان قرار گرفت و دستور پیگیری و رفع موانع موجود را صادر کرد.
مسئولان همراه در این بازدید، فرش دستباف قم را به عنوان یکی از فاخرترین تولیدات صنایعدستی کشور معرفی کرده و ظرفیتهای آن را در توسعه اقتصاد گردشگری استان کمنظیر ارزیابی کردند.
همچنین بر اهمیت ثبت جهانی و ارتقای جایگاه برند فرش قم برای افزایش سهم این محصول در بازارهای داخلی و خارجی تأکید شد.
بازار تاریخی قم بهویژه تیمچه بزرگ آن، از آثار شاخص معماری ایرانی-اسلامی به شمار میرود که علاوه بر نقش اقتصادی، در سالهای اخیر به یکی از جاذبههای مهم گردشگری مذهبی و فرهنگی استان تبدیل شده است.
