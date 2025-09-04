به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی صبح پنجشنبه به همراه اکبر بهنام‌جو استاندار قم و حجت‌الاسلام‌والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با حضور در محوطه باستانی قلی‌درویش، در جریان ظرفیت‌های تاریخی و ارزش‌های فرهنگی این محوطه قرار گرفت.

در این بازدید، کارشناسان میراث‌فرهنگی توضیحاتی درباره تاریخچه و نتایج کاوش‌های باستان‌شناسی این محوطه ارائه کردند.

بر اساس این گزارش، تپه قلی‌درویش با قدمتی نزدیک به هفت‌هزار سال، قدیمی‌ترین سکونتگاه شناخته‌شده در قم و از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی فلات مرکزی ایران به شمار می‌رود.

وزیر میراث‌فرهنگی در سخنانی، ظرفیت‌های این محوطه تاریخی را فرصتی استثنایی برای ارتقای جایگاه قم در عرصه گردشگری فرهنگی دانست و اظهار کرد: فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب برای بهره‌برداری علمی، آموزشی و گردشگری از این محوطه باید در اولویت قرار گیرد.

تپه قلی‌درویش که در حاشیه جنوبی شهر قم واقع شده است، بیش از ۱۰۰ هکتار گستره داشته و بقایای آن امروز حدود ۳۰ هکتار را در بر می‌گیرد.

نتایج کاوش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این محوطه یکی از نخستین نشیمنگاه‌های انسانی در هزاره چهارم پیش از میلاد بوده و آثار ارزشمندی از تمدن‌های پیشاتاریخ در آن کشف شده است.

مسئولان حاضر در این بازدید بر اهمیت صیانت از این محوطه تاریخی و معرفی آن به گردشگران داخلی و خارجی تأکید کردند و خواستار تداوم کاوش‌ها و سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری فرهنگی قم شدند.