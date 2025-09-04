به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در جریان سفر به قم پیش از ظهر پنجشنبه با حضور در دفتر آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با وی دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار گزارشی از اقدامات وزارتخانه در حوزه توسعه گردشگری مذهبی، حمایت از فعالان صنایعدستی و برنامههای تقویت زیرساختهای گردشگری در استان قم ارائه داد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه قم در جهان اسلام، تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و معنوی این شهر میتواند موجب معرفی گستردهتر قم در سطح ملی و بینالمللی و افزایش سهم آن در گردشگری مذهبی کشور شود.
آیتالله حسینی بوشهری نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت هدایت فعالیتهای گردشگری در چارچوب ارزشهای اسلامی، خواستار برنامهریزی هدفمند برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی ایران بهویژه قم در سطح بینالمللی شد.
وی همچنین بر توسعه زیرساختهای گردشگری و زیارتی قم تأکید کرد.
